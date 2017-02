Ligue 1: festa St. Etienne, crolla il Lione

5 febbraio 2017

Prosegue il periodo negativo del Lione che, tra campionato e Coppa, perde la terza gara di fila. Nella 23esima giornata di Ligue 1 l'Olympique cade 2-0 sul campo del Saint Etienne grazie alle reti siglate nel primo tempo da Monnet-Paquet e Hamouma. Gli uomini di Galtier si portano così al quinto posto in classifica con 36 punti, uno in meno dello stesso Lione. Nel finale gli ospiti chiudono addirittura in 9 per i rossi a Ghezzal e Tolisso.

Passano 7 minuti allo stadio Geoffroy-Guichard il Sain Etienne si trova già in vantaggio con Monnet-Paquet che infila la sfera tra le gambe di Lopes dopo una conclusione potente. Il Lione prova a reagire al 12' con un colpo di testa ravvicinato di Tolisso che colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Al 21' i padroni di casa raddoppiano con Hamouma che scatta sul filo del furigioco e supera il portiere ospite. Il Lione non riesce a reagire nella ripresa e, nel finale, resta addirittura in 9 uomini per il doppio giallo a Ghezzal e il rosso diretto per Tolisso, autore di un brutto fallo da cui scaturisce una rissa.



Negli altri match di giornata il Tolosa travolge 4-0 l'Angers grazie alle reti di Delort, Trejo, Toivonen e al rigore di Braithwaite e si porta a 29 punti in classifica. Il Nancy vince 2-0 sul campo del Nantes con gol di Dia e Cetout e sale a quota 27.