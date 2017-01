Ligue 1: Draxler lancia il Psg, steso il Rennes

14 gennaio 2017

Emery lancia dal primo minuto Draxler (all'esordio in campionato dopo la prima apparizione con gol in Coppa di Francia) e lo inserisce nel tridente con Lucas e Cavani. Passa appena un minuto e il Matador, pescato in area da Motta, spedisce la sfera di poco a lato. Draxler impegna poi Costil con un destro insidioso. Al 29' rigore chiesto dal Psg. Verratti supera Costil in uscita ma il portiere lo stende: l'arbitro valuta male la situazione e ammonisce per simulazione il centrocampista azzurro. L'ex Pescara si riscatta però al 39' quando serve a Draxler un pallone che il tedesco mette dentro con un preciso rasoterra sul secondo palo.



A inizio ripresa prova a farsi vedere il Rennes con un tiro non irresistibile di Said parato da Trapp. L'ex giocatore di Torino e Perugia, Sanjin Prcic sfiora l'incrocio dei pali all'84' con il portiere del Psg ormai battuto. I campioni di Francia in carica si svegliano all'84' quando Rabiot impegna Costil con una gran botta da fuori area. Nel finale gli uomini di Gourcuff si gettano in avanti alla ricerca del pari ma sbattono sul muro eretto dai parigini. Il Psg centra così la seconda vittoria di fila in campionato e agguanta, almeno per una notte, il Monaco al secondo posto con 42 punti. Piccola crisi invece per il Rennes che subisce il terzo ko nelle ultime 4 gare di Ligue 1.



Tra le sfide della serata si segnala il pesante tonfo per 3-1 del Guingamp sul campo del fanalino di coda Lorient. La squadra di Kombouare passa in vantaggio al 40' con Salibur ma nella ripresa subisce la rimonta firmata da Waris che segna una doppietta e sbaglia anche un rigore sul quale poi si avventa Cabot nell'azione del 2-1. Il Lorient supera momentaneamente il Metz portandosi a 18 punti mentre il Guingamp resta al quinto posto a quota 30.



Il Bordeaux non va oltre l'1-1 allo Stade Jean-Bouin di Angers rimontando con un'autorete di Santamaria al vantaggio dei padroni di casa firmato da Traoré. Il Tolosa perde 1-0 in casa contro il Nantes per il gol siglato in apertura da Sala. Il Nancy si impone 1-0 sul Bastia grazie ad una rete di Dia. Termina infine 1-1 Montpellier-Dijon con Roussillon che salva i padroni di casa nel finale dopo il vantaggio ospite di Tavares.