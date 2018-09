Ligue 1: crisi Monaco, il Nizza vince a Nantes

25/09/2018

MONACO-ANGERS 0-1

Non conosce riposo il Monaco di Jardim, che scende in campo per la quarta volta in dieci giorni tra gli impegni di campionato e Champions, ma soprattutto per ritrovare un successo che manca dall’11 agosto (prima giornata di Ligue1 contro il Nantes). Allo Stade Louis II arriva però la rivelazione Angers, in serie positiva da tre giornate. Il monologo dei padroni di casa sembra non lasciare spazio a repliche, ma il possesso palla non coincide con le occasioni da rete create e l’Angers prima ci prova con Santamaria, poi la sblocca al 27’ con un destro di Bahoken dal cuore dell’area di rigore. Nella ripresa la pressione offensiva del Monaco non riesce a portare grandi pericoli alla porta di Butelle. A provarci maggiormente è Falcao, ma tutti i tentativi vengono puntualmente respinti dalla retroguardia che col passare dei minuti alza il muro per portare a casa il risultato. Uno spento Monaco non riesce a produrre più nulla in fase offensiva, l’Angers amministra cercando anche qualche incursione offensiva prima di esultare al triplice fischio finale.



NANTES-NIZZA 1-2

Il Nizza senza Balotelli arriva alla sfida sul campo del Nantes a tre giorni di distanza dal ko di Montpellier. La formazione di Vieira scende in campo con Maolida e Saint-Maximin in attacco, le fasce cambiano protagonisti rispetto all’ultima sconfitta con Jallet e Coly. Il Nantes cerca ancora la prima vittoria interna in campionato, ma soprattutto una buona prestazione dopo il ko sul campo del Lille. La squadra di Cardoso sembra crederci maggiormente, ma la mira degli avanti non complica la serata al portiere ospite Benitez. Diverso il discorso sul fronte opposto, dove i rossoneri sanno come far male e arrivano a trovare il vantaggio al 31’: lancio lungo dalle retrovie per Saint-Maximin che amministra il pallone, si gira e serve l’accorrente Jallet che di prima intenzione conclude sul palo opposto. Nella ripresa il copione non sembra cambiare, ma a trovare la giocata vincente è questa volta il bomber del Nantes: al 57’ Sala sfrutta un filtrante di Boschilia per concludere nell’angolino e rimettere in equilibrio il match. Per i padroni di casa però l’illusione dura poco: al 69’ Makengo su assist di Coly supera ancora Tatarusanu portando nuovamente avanti il Nizza. Il forcing del Nantes fa sbandare gli ospiti nel finale, ma non cambia più il risultato: il Nizza passa 2-1.