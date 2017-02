Ligue 1: cinquina Monaco, cade il Lione La capolista travolge il Metz, la squadra di Genesio perde col Guingamp, crisi Lille

11 febbraio 2017

Vince e convince il Monaco che travolge 5-0 il Metz e allunga in vetta alla classifica di Ligue 1 dove è a +3 sul Paris St. Germain. Brilla il baby Mbappè, autore di una tripletta; doppietta per Falcao. Cade il Lione che perde 2-1 sul campo del Guingamp e vede minacciato il suo quarto posto. Crisi nera per il Lille che scivola in casa contro l'Angers, 2-1, ed è soltanto a +1 sulla zona retrocessione.

MONACO, CHE CINQUINA Il Metz è la vittima preferita del Monaco: dopo il 7-0 dell'andata, la squadra di Jardim si impone 5-0 allo Stade Louis II e torna solitaria in vetta alla classifica a +3 sul Paris St. Germain. Sfida in ghiaccio dopo 20 minuti: al 7' sponda di Falcao e sinistro vincente del baby Mbappè, classe 1998; al 10' centro basso di Tourè e zampata vincente col destro di Falcao; al 20' il tris è ancora di Mbappè che parte la lontano, entra in area e insacca in diagonale. Nella ripresa il Monaco dilaga: al 50' Boschilia serve in area Kylian Mbappè che scavalca il portiere in uscita e firma la sua seconda tripletta in carriera, poi al 55' la cinquina è firmata ancora da Falcao che arriva a 15 gol in campionato (non segnava così tanto da 4 anni).



Nelle altre gare il Tolosa supera 4-1 il Bastia con doppietta di Braithwaite, il Montpellier festeggia la doppietta di Mbenza nel 3-0 sul campo del Nancy, il Dijon batte 2-0 il Caen mentre il Lille, che manda in campo gli ex Ajax El Ghazi e Kishna, incassa la terza sconfitta di fila perdendo 2-1 fra le mura amiche contro l'Angers ed è soltanto a +1 sulla zona retrocessione.

GUINGAMP-LIONE 2-1 Il Guingamp prova a rilanciarsi per un posto in Europa battendo 2-1 il Lione, al momento quarto con 40 punti in zona Europa League. Dopo tre sconfitte di fila i rossoneri si rialzano con uno sgambetto ad una big come la formazione di Genesio, al terzo stop nelle ultime quattro uscite in campionato. E' il Lione a passare in vantaggio al 10' con un gran destro da dentro l'area di Lacazette ma intorno alla mezz'ora il Guingamp ribalta la gara. Al 30' Diallo si inserisce sul secondo palo e incorna in rete sul cross di Benezet; poco dopo, al 34', lo stesso Benezet firma il 2-1. Nella ripresa il Lione si gioca la carta Depay ma nemmeno l'ex giocatore del Manchester United riesce a ribaltare l'incontro.

Argomenti Correlati Il solito show di Cavani

Notte in testa per il Psg Bordeaux steso 3-0: doppietta del Matador e Monaco agganciato



Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X