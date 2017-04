Ligue 1: Cavani lancia il Psg, Guingamp travolto

9 aprile 2017

Il Paris Saint Germain non sbaglia, batte 4-0 il Guingamp nel posticipo della 32a giornata di Ligue 1 e sorpassa in classifica il Nizza , portandosi a -3 dalla capolista Monaco . Dopo un primo tempo complicato la squadra di Emery sblocca il risultato al 57' con Di Maria . Poi sale in cattedra Cavani che firma una doppietta in dieci minuti: primo gol al 60', raddoppio al 70'. Per il Matador i gol in campionato sono 29. Matuidi cala il poker al 91'.

Il Guingamp è messo bene in campo e nel primo tempo concede poco al Psg. L'occasione migliore capita a Cavani che al 18', su corner di Di Maria, gira di testa e manda il pallone a infrangersi sulla traversa. Il conto dei legni si pareggia a inizio ripresa quando Trapp viene graziato da Mendy, la cui conclusione colpisce il palo esterno. Scampato il pericolo, il Psg passa in vantaggio al 57': Cavani va via sulla sinistra e serve al centro Di Maria che trafigge Johnsson con uno scavetto. Tre minuti dopo l'uruguaiano fa tutto da solo: servito da Rabiot, a sua volta innescato da una magia di Verratti, evita in dribbling Kerbrat e fa centro con un perfetto destro a giro. Parigini sulle ali dell'entusiasmo e al 70' Cavani fa doppietta con un diagonale perfetto su assist di Di Maria: per il Matador, sempre più re dei bomber, i gol in campionato sono 29. Ormai non c'è più partita e al 91' Matuidi completa la festa con un sinistro da due passi su traversone basso di Lucas.



Nelle altre partite domenicali terzo pareggio di fila del Marsiglia che a Tolosa non va oltre lo 0-0: la squadra di Garcia spreca la chance di ridurre il distacco dal Lione, quarto a +6. Finisce in parità anche Saint Etienne-Nantes: ospiti in vantaggio al 15' Nakoulma, i padroni di casa raddrizzano la gara al 70' con Corgnet per il definitivo 1-1.