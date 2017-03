Ligue 1: Cavani lancia il Paris Saint Germain

4 marzo 2017

Vittoria sofferta per il Paris Saint Germain che al Parco dei Principi supera un roccioso Nancy con un risicato 1-0 nella 28esima giornata di Ligue 1 e aggancia il Monaco in testa alla classifica con 62 punti. La squadra di Emery costruisce diverse palle gol e ne concede anche qualcuna agli avversari, poi all'80' arriva l'episodio decisivo, con Edinson Cavani che trasforma il calcio di rigore per il definitivo 1-0.