Ligue 1: Cavani-Di Maria, il Psg non sbaglia

22 aprile 2017

Per la prima volta dall'inizio della stagione il Psg guarda tutte le altre squadre di Ligue 1 dall'alto in basso. A regalare il primato solitario alla squadra di Emery è il successo per 2-0 sul Montpellier al Parco dei Principi. Un primato, vale la pena ribadirlo, virtuale perché il Monaco - secondo a -3 - sarà impegnato nel posticipo domenicale sul campo del Lione e dovrà ancora recuperare il match casalingo contro il Saint Etienne valido per la 31esima giornata e rinviato per consentire alla squadra del Principato di giocare la finale di Coppa di Lega proprio contro i parigini.



I tre punti conquistati contro il Montpellier valgono comunque oro per Verratti e compagni, che mettono così pressione alla formazione di Jardim. A sbloccare il risultato ci pensa il solito Cavani al minuto 29: Maxwell premia l'inserimento di Matuidi che, conquistato il fondo, mette a centro area un traversone basso sul primo palo per il Matador che brucia Pokorny e scaraventa in rete col sinistro. Lo stesso Cavani al 48' è protagonista dell'azione che porta al definitivo 2-0: il Montpellier perde banalmente palla sulla trequarti e l'uruguaiano serve col tacco Di Maria che, arrivato al limite, fulmina Pionnier con un sinistro a giro dei suoi. Gli ospiti non sfigurano ma sono troppo timidi in fase offensiva: l'occasione migliore è una traversa colpita da Skhiri sugli sviluppi di un corner battuto da Boudebouz. Il Psg amministra il doppio vantaggio senza problemi e continua a volare: dopo il clamoroso 1-6 nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona, ha vinto otto partite di fila tra Ligue 1, Coppa di Lega e Coppa di Francia.