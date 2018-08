Ligue 1: Buffon e il Var salvano il Psg con il Guingamp, Neymar e Mbappé portano i tre punti

18/08/2018

Il Psg ottiene la seconda vittoria in campionato, dopo quella all’esordio con il Caen, vincendo per 3-1 in casa del Guingamp. Quanta fatica, però, per gli uomini di Tuchel. Il Guingamp parte fortissimo e mette davvero alle corde il più blasonato avversario. Buffon deve compiere un autentico miracolo su Roux, deviando una sua conclusione ravvicinata, da terra, sulla traversa, ma deve poi arrendersi poco dopo allo stesso Roux, che lo fredda nell’uno contro uno al 20’. Arriverebbe, poco dopo, anche il secondo gol del Guingamp con Benezet, ma il Var richiama l’attenzione dell’arbitro Turpin. Il quale impiega diversi minuti per prendere una decisione e alla fine annulla la rete, con una decisione fortemente criticata. Nel finale di tempo, è Marcus Thuram, figlio di Lilian, a sfiorare il raddoppio, con palla alta di pochissimo.



Scampato il pericolo, il Psg si riorganizza nella ripresa e passa al contrattacco. Neymar si conquista e trasforma un calcio di rigore dopo pochi minuti, quindi i parigini prendono decisamente il comando delle operazioni. Johansson è strepitoso a negare il gol a Di Maria, ma l’argentino decide poi di mandare in porta Mbappé, entrato all’inizio del secondo tempo al posto del giovane Timothy Weah (Cavani ancora fuori) per il vantaggio dei campioni di Francia. Mbappé realizza poi anche la doppietta personale al 90’, chiudendo i giochi. L’impressione è che servirà ancora molto, però, per vedere la migliore versione del Psg targato Tuchel.



Nei cinque match serali, fa sensazione il pareggio a reti bianche del Monaco con il Lille. La squadra di Jardim attacca a tutto spiano creando diverse occasioni e recriminando soprattutto per il rigore fallito da Falcao, che a metà ripresa si fa intercettare il tiro dagli undici metri dall’estremo difensore avversario Maignan. Lille che a propria volta ha però qualche opportunità per il colpaccio, i monegaschi accusano così già due punti di ritardo dal Psg.



In testa con i parigini, oltre al Reims che era già a quota 6 dopo la vittoria con il Lione, ci va il Digione, che in casa con il Nantes fa il proprio dovere vincendo per 2-0, grazie alla doppietta di Tavares, che realizza un gol per tempo (8’ e 74’). Vincono anche il Montpellier, che si impone in trasferta per 2-1 ad Amiens – reti di Mollet (52’) e Shkiri (71’), inutile il rigore di Konatè (82’) – e il Rennes, che batte nel finale l’Angers grazie al gol di Sarr all’82’. Pareggia, invece, il Nizza, senza Balotelli squalificato. Sotto per il rigore di Bammou al 52’, il club della Costa Azzurra rimedia con Ganago all’82’. Rossoneri però ancora senza vittorie, dopo la sconfitta all’esordio contro il Reims.