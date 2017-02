Ligue 1: brivido Nizza, col Rennes 2-2 in rimonta

12 febbraio 2017

Sulla carta l'impegno del Nizza al Roazhon Park non è certo dei più proibitivi: relativamente agli ultimi nove confronti diretti contro il Rennes, infatti, il bilancio dei rossoneri è di 6 vittorie, un pari e due sconfitte. Eppure l'avvio della squadra di Favre è disastroso. Amalfitano porta in vantaggio i padroni di casa al 7' con un delizioso pallonetto su assist in profondità di Sio, al 21' lo stesso Sio sfrutta un rimpallo in piena area e trafigge Cardinale col sinistro. Prima del riposo il Nizza deve fare i conti anche con l'infortunio di Plea, costretto a lasciare il campo al 43' per un problema a un ginocchio. Ma nella ripresa la squadra di Favre tira fuori il carattere e al 59' accorcia le distanze: splendida palla filtrante di Eysseric e diagonale vincente di Donis.



Adesso il Nizza ci crede e all'81’ pareggia: lancio di Seri per Eysseric che, tutto solo, batte Costil con un sinistro che il portiere del Rennes riesce solamente a sfiorare. Altro brivido all'86' quando Fernandes segna in mischia riportando in vantaggio il Rennes, ma il gol è annullato per fuorigioco. Finisce 2-2 e il Nizza si tiene stretto un punto che, per come si era messa la partita, può considerarsi prezioso. Giornata da spettatore, invece, per Balotelli la cui esclusione fa discutere. La versione ufficiale racconta di una forma influenzale ma, alla base della decisione di Favre, ci sarebbero anche motivazioni di natura tattica: a detta del tecnico, infatti, Super Mario sarebbe poco propenso alla fase difensiva e l'idillio tra i due sarebbe già diventato un pallido ricordo.