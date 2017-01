Ligue 1: Balotelli torna al gol, il Nizza stende il Guingamp

29 gennaio 2017

Reduce da tre pareggi consecutivi, il Nizza entra in campo con il piglio giusto e sblocca il risultato all'11': magia di Eysseric che al limite dell'area vede l'inserimento di Plea servendolo col tacco, l'attaccante mette a sedere Johnsson con una finta e deposita a porta vuota il gol dell'1-0. La reazione del Guingamp non c'è e i rossoneri trovano il raddoppio al 38' con Seri che lascia partire un destro velenoso dai sedici metri: la palla, leggermente deviata da Sorbon, si impenna e mette fuori causa Johnsson inutilmente proteso in tuffo. Nella ripresa il Nizza sembra poter amministrare il doppio vantaggio in tutta tranquillità, ma al 63' la partita si riapre improvvisamente: Seri perde palla sulla trequarti, De Pauw serve Briand che controlla col petto e al volo di sinistro non dà scampo a Cardinale. A chiudere i conti tocca a Balotelli: all’87’ Super Mario, fino a quel momento poco brillante, viene servito in profondità da Souquet e batte Johnsson in uscita con il destro firmando il suo nono gol stagionale in Ligue 1, il nono all’Allianz Riviera.