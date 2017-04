Ligue 1: Balotelli show, il Nizza piega il Lille

7 aprile 2017

Nell'anticipo della 32esima giornata di Ligue 1 Mario Balotelli trascina il Nizza al successo per 2-1 in trasferta contro il Lille. L'ex attaccante del Milan, arrivato a 13 gol in campionato, segna la doppietta decisiva che ribalta il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Amadou. I rossoneri volano momentaneamente al secondo posto in classifica a 70 punti, uno in meno del Monaco capolista, che ha però due gare in meno.