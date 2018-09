Ligue 1, 6a giornata: il Lille insegue il Psg, Nizza ko a Montpellier

22/09/2018

LILLE-NANTES 2-1

Lille che vince ancora e si regala una notte prestigiosa, da solo al secondo posto. Sblocca al 10’ il portoghese José Fonte di testa su azione d’angolo, raddoppia nella ripresa dalla distanza Ikone (68’), prima del gol della bandiera di Coulibaly nel finale (82’). Sconfitta pesante per il Nantes che rimane a quota 5 punti, in quartultima posizione.



MONTPELLIER-NIZZA 1-0

Ritorno in campo per Balotelli dopo l’infortunio, ma Super Mario la vede poco per tutto il match (chiuderà anche con un’ammonizione). Laborde al 35’ realizza il gol partita per i padroni di casa, la superiorità del Montpellier è evidente per almeno un’ora (anche un palo per Sambia). Il Nizza prova a risalire nel finale, Balo nel recupero ci prova su punizione ma non è serata, palla fuori di poco. Terza sconfitta in sei gare per il club della Costa Azzurra.



ANGERS-TOLOSA 0-0

Rallenta la sua corsa il Tolosa, una delle principali sorprese di questo avvio di stagione. L’Angers tiene la partita piuttosto bloccata soprattutto nella prima frazione, nella seconda parte prova addirittura a vincerla ma Tait colpisce il palo. Tolosa che riesce a essere davvero pericoloso solo nel finale, quando i padroni di casa calano.



REIMS-DIGIONE 0-0

Dopo l’inizio da sogno, in calo il Digione, che trova soltanto un pari per reagire alle ultime due sconfitte consecutive. La partita la fa il Reims, specialmente nel primo tempo, con diverse occasioni per segnare. Ripresa più equilibrata ma di fatto senza emozioni, per entrambe la posizione di classifica rimane comunque ottima (rispettivamente, otto e dieci punti dopo sei gare).



SAINT ETIENNE-CAEN 2-1

Dopo il pesante ko per 4-0 in casa del Psg, i Verts si rialzano centrando i tre punti in casa. Fajr porta avanti il Caen al 31’, reazione dei padroni di casa con il rigore di Khazri (48’) e con la rete di Kolodziecjak (65’), bravo a mettere in rete una palla vagante. Saint-Etienne che a lungo flirta con il terzo gol ma rischia poi di subire nel finale il pari, ancora da parte di Fajr. Saint-Etienne a quota 9, Caen che rimane a 6.



STRASBURGO-AMIENS 3-1

Anche qui, vantaggio esterno nel primo tempo, proprio al 45’ con l’ex bolognese Krafth. La reazione degli alsaziani arriva nella seconda parte con le reti di Lala (48’), Corgnet (66’) e l’autorete di Adenon, che chiude i conti all’86’. Lo Strasburgo sale a quota 8, l’Amiens rimane in penultima posizione a quota 4.