Liga: Valencia-Siviglia, spettacolo ma nessun gol

16 aprile 2017

Domenica di Pasqua con sole e spettacolo in campo al Mestalla tra Valencia e Siviglia. La squadra di Voro, reduce da tre vittorie, inizia forte e Simone Zaza sfiora il gol al 6' con una conclusione acrobatica a lato di poco. Al 13' ci prova Orellana con un gran tiro da fuori ma Sergio Rico vola e alza in angolo. La reazione del Siviglia è decisa e al 17' Jovetic, a tu per tu con Diego Alves, conclude in diagonale sul palo. Scampato il pericolo il Valencia si rituffa in avanti, al 24' Montoya centra in area, Munir di testa colpisce a botta sicura ma Mariano respinge sulla linea. Nella ripresa il ritmo non cala, il missile di Escudero sibila a lato di poco, poi Jovetic mette sul fondo da buona posizione; in mezzo Zaza reclama un rigore per fallo di Lenglet. L'ex attaccante di Sassuolo e Juventus è protagonista anche al 74' quando realizza ma l'arbitro annulla per il controllo con la mano. Nel finale le squadre provano gli ultimi assalti ma le energie sono finite e così il match si chiude in parità, 0-0. Il Valencia sale a 40 punti e blinda la salvezza (+18 sulla zona retrocessione) mentre il Siviglia si porta a 62, a -3 dal terzo posto dell'Atletico Madrid.