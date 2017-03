Liga: tonfo Barcellona, il Real Madrid ne approfitta

12 marzo 2017

Vista l'assenza per infortunio di Neymar, Luis Enrique inserisce Arda Turan nel tridente con Messi e Suarez. La prima palla gol del match è dell'uruguaiano del Barcellona che si ritrova tutto solo in area ma colpisce debolmente di testa tra le braccia di Lux. Al 40' grande intervento di Ter Stegen sul sinistro al volo di Joselu. Dal corner seguente, però, il Deportivo passa in vantaggio proprio con Joselu che è il più lesto di tutti a risolvere la mischia in area dopo un errato disimpegno di Mascherano.



A inizio ripresa Suarez pareggia i conti con un destro sul primo palo dal limite dell'area piccola. Messi non riesce ad entrare in partita e si vede solo al 57' quando calcia alto di prima intenzione su passaggio di Jordi Alba. Al 74' Ter Stegen salva la porta blaugrana sul colpo di testa di Arribas ma, esattamente come nel primo tempo, subisce il gol del 2-1 sul corner seguente: a siglarlo è Alex Bergantinos che svetta più in alto di tutti. Il Barça si getta in avanti ma Suarez, scattato in fuorigioco non segnalato, si divora il 2-2 calciando addosso a Lux. Nel finale Messi continua a deludere e calcia alto una punizione dal limite. I blaugrana si sbilanciano e in pieno recupero rischiano di subire la terza rete ma Fajr, lanciato in contropiede, calcia incredibilmente addosso a Ter Stegen. Il Depor può comunque far festa per aver fermato la corsa del Barcellona e si porta a 27 punti. I blaugrana restano fermi a 60.



Zidane schiera dal primo minuto Morata al centro dell'attacco con Ronaldo e James Rodriguez a supporto. Il Real chiede in apertura un rigore per l'atterramento di CR7 in area ma l'arbitro non lo concede. A sorpresa il Betis passa in vantaggio al 25' con una clamorosa autorete di Keylor Navas che riesce in prima battuta a parare il tiro di Sanabria ma poi si lascia sfuggire il pallone che finisce lentamente oltre la linea di porta. Il Real si getta in avanti alla ricerca del pari che arriva al 41' con un colpo di testa vincente di Ronaldo su perfetto cross di Marcelo. Nella ripresa ci si attende il forcing del Madrid e invece è il Betis a sfiorare di nuovo il vantaggio con la traversa colpita in pieno da Ruben Castro che gira di prima intenzione il servizio di Ceballos. Annullata poi per fuorigioco inesistente una splendida rete a Ronaldo che supera Adan con un pregevole tocco sotto dai 25 metri. Al 79' Piccini, già ammonito, trattiene vistosamente Vazquez e viene espulso. In 10 uomini il Betis subisce la rete del definitivo 2-1 e a siglarla è 'l'eroe del San Paolo', Sergio Ramos con la specialità della casa, un colpo di testa vincente su calcio d'angolo. Nel finale gli ospiti vanno ad un passo dal pari ma Keylor Navas si riscatta togliendo dall'incrocio la spizzata di Sanabria. Il Real, con una gara ancora da recuperare, si riporta così in vetta alla Liga con 62 punti, 2 in più del Barcellona.



Tra le altre sfide di giornata spicca la vittoria per 1-0 del Villarreal sul campo del Celta Vigo. Allo stadio de Balaidos decide l'incontro il colpo di testa di Soldado sulla punizione messa al centro da Musacchio. Con questo successo il Sottomarino Giallo aggancia al quinto posto con 48 punti la Real Sociedad, sconfitta 2-0 nel derby basco dell'Anoeta dall'Athletic Bilbao. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Garcia e raddoppiano nella ripresa con Williams. L'Athletic è ora settimo a quota 44.