Liga, André Silva abbatte il Real Madrid. Barcellona ko con il Leganes

26/09/2018

SIVIGLIA-REAL MADRID 3-0 Dopo la vittoria travolgente contro il Levante, e quella altrettanto larga contro lo Standard Liegi in Europa League, il Siviglia travolge anche il Real Madrid con un risultato netto . Undici reti nelle precedenti due gare sono il biglietto da visita per la formazione di Machin, che infligge il primo dispiacere in campionato ai Blancos mettendoci meno di metà primo tempo per chiudere i conti. L’avvio di partita è interamente di marca locale, il dominio si trasforma in rete solo al 17’, quando Jesus Navas serve André Silva che nel cuore dell’area di rigore non perdona. Il Real va in bambola e crolla ancora poco dopo, quando l’attaccante ex Milan concede il bis chiudendo nel migliore dei modi un contropiede per il raddoppio al 21’. La partita è già in cassaforte per il Siviglia, che subisce il ritorno prepotente del Real senza però sbandare in difesa. A crederci maggiormente è Bale, ma le sue speranze si infrangono sul palo. Il conto dei legni viene riportato in parità da Vazquez sul finire del primo tempo, ma è solo il preludio al tris del Siviglia calato da Ben Yedder al 39’ su suggerimento dello stesso centrocampista. La ripresa è unicamente di marca Real, ma il Siviglia dimostra di saper anche difendere e chiude bene gli spazi. Serve il Var per non convalidare un gol di Modric, Bale si vede respingere la conclusione da Vaclik. Il Siviglia vola a 10 punti, il Real resta primo a 13 assieme al Barça.

LEGANES-BARCELLONA 2-1

Dopo il primo pari in campionato arrivato domenica contro il Girona il Barcellona riprende il cammino dal campo del Leganes. Per i padroni di casa la montagna da scalare è altissima: la casella delle vittorie in campionato è ancora ferma sullo zero e dopo cinque giornate è arrivato un solo punto in classifica. Valverde schiera Messi al centro dell’attacco con Dembelè e Munir più larghi, Coutinho leggermente arretrato dà una trazione offensiva alla squadra fortemente sbilanciata sin dai primi minuti. Il gol del vantaggio arriva al 12’ su uno dei primi affondi dei blaugrana: spettacolare conclusione di Coutinho, che stoppa e conclude al volo da fuori area, per una partita che sembra subito mettersi in discesa per gli ospiti. Il Leganes però c’è e lo dà a intendere già nel primo tempo con le conclusioni di En-Nesyri. La vera svolta arriva però solo a inizio ripresa quando il Barcellona va completamente in black out: Silva crossa per El Zhar che al 52’ di testa trova il gol del pari. Passa solo un minuto e Rodriguez approfitta della difesa dei blaugrana in bambola e con un destro sotto la traversa firma la clamorosa rimonta. Valverde fa entrare Suarez, Jordi Alba e Malcom. Il Leganes rinuncia ad attaccare e il Barça gioca togliendo il fiato ai padroni di casa che si salvano sulle conclusioni di Rakitic e Coutinho. L’assalto finale però non cambia il risultato: il Leganes esulta, il Barcellona cade 2-1.



ATHLETIC BILBAO-VILLARREAL 0-3

Serve una svolta al Villarreal dopo un avvio stagionale deludente. Il Sottomarino Giallo arriva alla sfida con cinque punti in classifica e due sole reti segnate. Il San Memes però non è un campo facile e l’Athletic Bilbao lo fa capire già dal primo tempo con un gioco molto quadrato e pochi acuti offensivi che mettono in difficoltà la retroguardia ospite. Bacca e Fornals provano a regalare il vantaggio al Villarreal con scarsi risultati, poi i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Inaki Williams e con Yuri Berchiche chiamando in causa Asenjo. Nella ripresa la pressione offensiva dei padroni di casa diventa costante e il muro del Villarreal sembra poter crollare da un momento all’altro. Arriva invece la rete di Fornals al 65’ con un destro dalla lunga distanza che spezza in due la partita. Da quel momento l’Athletic accusa il colpo e fatica a costruire gioco, gli ospiti ne approfittano e raddoppiano con Funes Mori all’80’ con un colpo di testa su assist di Santi Cazorla. Nel finale c’è tempo anche per il tris di Toko Ekambi all’89’.



VALENCIA-CELTA VIGO 1-1

Prosegue l’attesa per la prima vittoria in campionato del Valencia. La rivelazione Celta Vigo trova il pari nei minuti finali al Mestalla e si porta a nove punti in classifica. A illudere i padroni di casa nel primo tempo è Batshuayi con un preciso mancino su assist di Guedes al 25’. La ripresa è quasi internante degli ospiti, che crescono col passare dei minuti fino a trovare il gol del pari con un colpo di testa di Iago Aspas all’82’.