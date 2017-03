Liga: tonfo Barcellona, il Deportivo fa festa

12 marzo 2017

Dopo l'incredibile remuntada in Champions con il Psg , il Barcellona si ferma in campionato dopo 19 risultati utili consecutivi. Nella 27esima giornata di Liga i blaugrana perdono 2-1 al Riazor contro il Deportivo La Coruna. Per i padroni di casa reti di Joselu e Bergantinos mentre alla squadra di Luis Enrique non basta il gol di Suarez. I catalani restano a 60 punti e questa sera il Real, impegnato col Betis, può effettuare il sorpasso in vetta.

Vista l'assenza per infortunio di Neymar, Luis Enrique inserisce Arda Turan nel tridente con Messi e Suarez. La prima palla gol del match è dell'uruguaiano del Barcellona che si ritrova tutto solo in area ma colpisce debolmente di testa tra le braccia di Lux. Al 40' grande intervento di Ter Stegen sul sinistro al volo di Joselu. Dal corner seguente, però, il Deportivo passa in vantaggio proprio con Joselu che è il più lesto di tutti a risolvere la mischia in area dopo un errato disimpegno di Mascherano.



A inizio ripresa Suarez pareggia i conti con un destro sul primo palo dal limite dell'area piccola. Messi non riesce ad entrare in partita e si vede solo al 57' quando calcia alto di prima intenzione su passaggio di Jordi Alba. Al 74' Ter Stegen salva la porta blaugrana sul colpo di testa di Arribas ma, esattamente come nel primo tempo, subisce il gol del 2-1 sul corner seguente: a siglarlo è Alex Bergantinos che svetta più in alto di tutti. Il Barça si getta in avanti ma Suarez, scattato in fuorigioco non segnalato, si divora il 2-2 calciando addosso a Lux. Nel finale Messi continua a deludere e calcia alto una punizione dal limite. I blaugrana si sbilanciano e in pieno recupero rischiano di subire la terza rete ma Fajr, lanciato in contropiede, calcia incredibilmente addosso a Ter Stegen. Il Depor può comunque far festa per aver fermato la corsa del Barcellona e si porta a 27 punti. I blaugrana restano fermi a 60.