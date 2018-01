Liga: Siviglia raggiunto sul pari all'ultimo respiro, tris dell'Atletico

28 gennaio 2018

Un errore di Rico costa due punti a Montella quando la vittoria sembrava essere a un passo. In pieno recupero il numero uno regala il pari al Getafe al termine di una partita in cui il Siviglia aveva saputo soffrire trovando il vantaggio solo a ripresa inoltrata. Sarabia, Vazquez e Correa giocano alle spalle di Ben Yedder unica punta con Muriel inizialmente in panchina: il Siviglia cambia poco rispetto al successo di Coppa sull'Atletico, ma fatica a superare un Getafe molto attento in fase difensiva. N'Zonzi e Banega ci provano con scarso successo, Ben Yeddar si muove bene e prova l'incornata da buona posizione sbagliando però completamente mira. Sarabia, Correa e Vazquez non riescono a impensierire Guaita in un primo tempo in cui gli ospiti riescono ad arrivare al tiro solo una volta con Ndiaye. È nella ripresa che il Siviglia cambia radicalmente marcia: il possesso palla è costante ma la mira degli attaccanti è sempre sbagliata. La squadra di Montella ancora non riesce a trovare il varco giusto per superare Guaita e l'assedio prosegue senza concede nulla al Getafe. L'ingresso di Muriel sembra spaccare in due la partita: Vazquez è scatenato, Correa e Sarabia fanno correre un brivido lungo la schiena dei tifosi ospiti e Nolito manda al lato su calcio piazzato. Ci pensa il colombiano ex Udinese e Samp al 72' a sbloccare la gara premiando la costante pressione offensiva: Sarabia trova il corridoio giusto in cui infilarsi sull'out destro, cross basso per Muriel che di prima intenzione deposita in rete. La reazione del Getafe sembra non portare a nulla, ma in pieno recupero è Rico a fare la frittata: su un lancio lungo inoffensivo il portiere sbaglia l'uscita e regala il pallone a Rodriguez che dal limite dell'area deposita nella porta vuota. Non c'è più tempo per reagire: finisce 1-1.



Esulta anche l'Atletico Madrid che al Wanda Metropolitano strapazza il Las Palmas dopo un primo tempo di sofferenza. L'avvio è bloccato per la squadra di Simeone, ma dal vantaggio di Griezmann (61') in poi il match è tutto in discesa con gli ospiti che si disuniscono. I Colchoneros possono passare con Torres (73') e Partey (88') per un tris che rilancia le ambizioni della squadra di Simeone dopo l'eliminazione dalla Coppa del Re e il pari interno con il Girona.