Liga: Real travolgente, sette gol al Deportivo

21 gennaio 2018

A digiuno di vittorie in Liga dal 5-0 contro il Siviglia del 9 dicembre scorso, il Real ancora privo di Benzema (convocato e inizialmente in panchina perché reduce dall'infortunio al bicipite femorale) riesce a spezzare la maledizione e a conquistare i tre punti con una prestazione fenomenale che spazza la crisi dell'ultimo mese e mezzo.



Per il Deportivo è una grande delusione, considerato il gol che li aveva indirizzati verso un possibile miracolo. Al 23' la sponda di testa di Andone libera Lucas Perez, che appena dentro l'area vede a rimorchio Adrian: porta vuota e palla nel sacco.

Ronaldo e compagni si rimboccano le maniche e, anche se sembra che la palla non voglia entrare proprio come nelle ultime occasioni, riescono a trovare il pareggio con Nacho (32'): tocco in mezzo di Marcelo, tiro da centro area che non lascia scampo al portiere. L'1-1 rilancia le ambizioni dei padroni di casa, che poco prima del riposo ribaltano la situazione con una gemma di Bale: il gallese raccoglie un pallone defilato sulla destra, rientra sul sinistro e la piazza nell'angolo alto per il 2-1.



Nella ripresa il Real gioca sul velluto e dilaga. Il ribaltone del primo tempo è servito a scongelare il blocco mentale degli ex galacticos: a chiudere ogni tentativo di rimonta del Deportivo ci pensa ancora una volta Bale, bravo a saltare più in alto di tutti al 58' e infilare di testa per il 3-1. Il vantaggio largo lancia la squadra di Zidane, e a metà ripresa la partita è ormai chiusa con il destro dal limite dell'area di Modric. Partecipa alla festa pure il “redivivo” Ronaldo, all'asciutto proprio dalla doppietta contro il Siviglia di inizio dicembre. È con un altro bis che ritorna al gol, e in occasione del secondo rimedia anche una preoccupante botta alla testa che ferma il gioco per qualche minuto. A fine gara, nella strada che porta agli spogliatoi, il portoghese "si specchia" poi in un cellulare per assicurarsi della gravità del colpo. Il 7-1 è a firma di Nacho, che si regala un'esclusiva doppietta e chiude la goleada con cui il Real Madrid dà una forte spallata al momento no che durava da prima di Natale.