Liga: Real Madrid sul velluto, 2-0 al Getafe

19/08/2018

Il Real Madrid parte con il piede giusto nella Liga, vincendo per 2-0 al debutto contro il Getafe . Decisive le reti di Carvajal (20’) e Bale (50’) in una gara senza storia. Lopetegui riscatta parzialmente la sconfitta in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid e risponde al Barcellona . Tre punti anche per il Siviglia (4-1 al Rayo con tris di André Silva) e per il debuttante Huesca (2-1 all’Eibar).

Il Real Madrid ricomincia in campionato senza Cristiano Ronaldo e dopo la dolorosa sconfitta nel derby di Supercoppa con l’Atletico. Lopetegui conferma quasi gli stessi undici. Quasi, perché al posto di Casemiro c’è Ceballos, con Modric ancora in panca. Davanti, il trio con Asensio, Benzema e Bale. Primo tempo in cui i ‘Blancos’ gestiscono a piacimento anche se sotto ritmo e senza creare troppe occasioni. Serve un’uscita imperfetta di Soria su Benzema per permettere a Carvajal di segnare di testa sulla ribattuta. I campioni d’Europa alzano i ritmi, notevolmente, nella ripresa. Appena il Getafe prova a venire fuori, il pressing ultraoffensivo di Asensio favorisce il raddoppio di Bale, con un bel sinistro da dentro l’area, anche se Soria non è impeccabile nemmeno in questa occasione. Asensio è scatenato e poco dopo centra il palo con un gran destro dal limite dell’area, il Real è in fiducia e regala spettacolo a ogni tocco. Sfiora il tris anche Bale, con un sinistro a giro che rischia di far venire giù il Bernabeu. Il Getafe più che metterci l’orgoglio non può, primi tre punti in cascina per Bale e compagni. Modric entra nel secondo tempo, senza lampi particolari, il Bernabeu gli tributa un timido applauso.