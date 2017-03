Liga: Real Madrid corsaro, poker all'Eibar

4 marzo 2017

Dopo il deludente 3-3 interno col Las Palmas che ha fatto perdere la testa della classifica, il Real Madrid si rialza sul campo del lanciatissimo Eibar. Senza Morata, l'infortunato Ronaldo e lo squalificato Bale, è Karim Benzema a trascinare i blancos: al 14' sblocca il risultato insaccando col sinistro dopo una respinta corta del portiere, al 25' ci mette la zampata sulla punizione di Rodriguez, poi al 29' è lui a firmare l'assist per il tocco mancino in area piccola dello stesso James. In avvio di ripresa c'è gioia anche per Marco Asensio che al 60' fa 4-0 al termine di letale ripartenza. L'unica gioia per l'Eibar è di Pena che realizza il gol del definitivo 1-4.