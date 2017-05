Liga: Real Madrid-Barcellona, botta e risposta I blancos vincono 4-0 a Granada, i blaugrana piegano 4-1 il Villarreal. L'Atletico supera 1-0 l'Eibar

6 maggio 2017

Il Barcellona chiama, il Real Madrid risponde con la stessa moneta. Le due big restano in testa alla Liga con 84 punti frutto di due larghi successi: i blaugrana battono 4-1 il Villarreal con doppietta di Messi mentre i blancos, senza Ronaldo e con una gara in meno, passano 4-0 sul campo del Granada già retrocesso con doppietta di Morata e James Rodriguez. Vince anche l'Atletico che supera 1-0 l'Eibar con gol di Saul e ipoteca il terzo posto.

REAL, POKER AL GRANADA No Ronaldo, no problem per il Real Madrid che vince 4-0 sul campo del Granada, già retrocesso, e tiene il passo del Barcellona in vetta alla Liga con 84 punti a due giornate dal termine (tre per i blancos che devono recuperare la sfida di Vigo col Celta). Zidane tiene a riposo Cristiano Ronaldo e tiene in panchina Benzema, Marcelo e Isco (più Bale infortunato), ma la squadra non ne risente e viene trascinata dalla coppia composta da Morata e James Rodriguez, incontenibili insieme ai baby talenti Asensio e Lucas Vazquez. L'avvio è uno show del Real Madrid che al 3' fa 1-0 con James, bravo a insaccare da due passi sull'assist di Vazquez. Poco dopo, all'11', arriva il 2-0 ancora del colombiano che tutto solo in area realizza di testa sul traversone da sinistra di Coentrao. Dopo la mezz'ora è Morata ad accendersi: al 30' riceve il servizio di Danilo e da centro area realizza con un gran destro di prima intenzione spedendo la sfera sotto la traversa, poi al 35' firma il poker con una potente azione personale conclusa da un preciso destro sul secondo palo. Per l'ex juventino sono 15 centri in campionato e per la prima volta in carriera arriva a 20 in stagione.



Nella ripresa il Madrid preme nei primi 20 minuti, colpisce un palo con Danilo e sfiora la cinquina con Vazquez e Sergio Ramos, poi da lì tira il freno e amministra fino al triple fischio finale, risparmiando qualche energia in vista del ritorno della semifinale di Champions sul campo dell'Atletico di martedì (si parte dal 3-0 per i blancos).

MESSI SHOW: 4-1 AL VILLARREAL La squadra di Luis Enrique sblocca il risultato al 21' con Neymar che aggancia al centro dell'area in posizione dubbia un tiro-cross di Messi e insacca col destro. Il Villarreal non sta a guardare e al 32' pareggia con Bakambu che coglie impreparata la difesa, si invola palla al piede e non sbaglia a tu per tu con Ter Stegen. Al 40' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Soldado su servizio di Soriano e poco dopo, prima di tornare negli spogliatoi per l'intervallo, arriva il 2-1 del Barça con Messi con un sinistro velenoso dal limite che viene deviato da Gaspar. La rete della 'Pulce' spezza le gambe al Villarreal che nella ripresa sparisce. Al 69' arriva infatti il tris blaugrana firmato da Suarez che da destra entra in area e conclude con un diagonale a pelo d'erba che sorprende Asenjo. Prima di chiudere il match c'è tempo per il 4-1 firmato ancora da Messi su calcio di rigore all'82' con uno splendido cucchiaio. E' doppietta per l'argentino, sono 51 gol in stagione per lui e addirittura 102 in tutte le competizione per il tridente MSN.

L'ATLETICO BLINDA IL TERZO POSTO Secondo successo consecutivo per l'Atletico Madrid che piega 1-0 l'Eibar e approfitta del pari del Siviglia con la Real Sociedad per volare a +5 sugli andalusi a due turni dal termine della Liga e ipotecare il terzo posto che vale l'accesso diretto ai gironi di Champions League. I Colchoneros, che non risparmiano i titolari nonostante mercoledì ci sia il ritorno delle semifinali di Champions col Real, giocano un buon primo tempo e hanno due chance per segnare ma Carrasco al 32' calcia alto a tu per tu con Yoel mentre Saul al 44' spreca da buona posizione.



Nella ripresa, al 69', arriva il meritato vantaggio dell'Atletico: centro basso da sinistra di Godin, velo di Torres e splendido mancino di prima intenzione di Saul che manda la sfera all'angolino. Sbloccato il match la squadra di Simeone controlla anche se nel finale deve farlo in inferiorità numerica perchè al 91' Godin si becca il secondo giallo e viene espulso.

