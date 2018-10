Liga: Real ancora in crisi, Atletico Madrid fermato sul pari

20/10/2018

REAL MADRID-LEVANTE 1-2

Il Real non vince da quasi un mese: dopo il successo del 22 settembre contro l'Espanyol sono arrivate 3 sconfitte (Alaves, Cska in Champions e Siviglia) e un pari (0-0 con l'Atletico). Contro l'Espanyol anche l'ultimo gol realizzato, di Asensio. Lopetegui lascia in panchina Bale e Benzema, non al meglio, e manda in campo il tridente Lucas Vázquez, Mariano, Asensio con Modric alle loro spalle. Il Levante viene da due successi consecutivi, affidandosi a Morales e Roger Marti come terminali offensivi. Dopo appena sette minuti gli ospiti sbloccano il match: Morales a seguito di un lancio perfetto di Postigo che sorprende Varane, si ritrova a tu per tu con Courtois e dopo aver saltato il portiere belga non sbaglia. Levante in vantaggio sul Real al Barnebeu. La reazione dei Blancos non si fa attendere: passano tre minuti e al 10' Asensio impegna il portiere avversario con una bella parata. Passa però un minuto e un tocco di mano di Varane viene giudicato fuori area. Le proteste del Levante però sono furenti, e l'arbitro Fernandez, dopo aver valutato si consegna al Var e concede il penalty. Dal dischetto va Roger Marti che non sbaglia: al 13' è Real Madrid-Levante 0-2.



Le Merengues si gettano all'attacco: al 17' Ramos di testa coglie in pieno il palo, sulla respinta Lucas Vasquez trova il gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 21' Lucas sfiora nuovamente il gol, ma Oier si supera e manda in angolo. Al 22' ancora Ramos, ancora di testa, e ancora Oier che nega il gol. Al 26' è Marcelo ad avere una buona occasione, ma la difesa degli ospiti libera. Al 34' è sempre Ramos a impattare di testa, ma questa volta centra la traversa. Sulla palla vagante si getta Mariano Diaz, che di testa trova ancora un super Oier. Nei minuti finali del primo tempo prima Lucas e poi Isco sfiorano nuovamente il gol. Nella ripresa entra subito Bale ma i ritmi si abbassano. Al 50' si fa vedere Modric, il suo tiro in area è impreciso. Entra anche Benzema, ed è proprio il francese al 72' a mandare in porta Marcelo per il gol del 2-1. Ancora Benzema al 76' centra in pieno il palo. Al 84' Mariano Diaz trova il pari, ma è tutto fermo per fuorigioco. I padroni di casa ci provano davvero in tutti i modi, ma il pareggio non arriva. Triplice fischio. E per Lopetegui l'esxonero è alle porte. Miki Laudrup probabile sostituto. Oltre al solito noto (anzi, notissimo) Antonio Conte.