Liga: poker del Real, Girona travolto in rimonta 4-1

26/08/2018

GIRONA-REAL MADRID 1-4

Real Madrid a caccia della seconda vittoria di fila nella Liga, contro il Girona che all'esordio aveva pareggiato con il Valladolid. La prima occasione del match arriva al quarto d’ora: Isco calcia di destro dal centro dell’area, ma il pallone termina alto. La risposta del Girona è immediata e letale: Borja Garcia trova lo spiraglio giusto dentro l’area madrilena e batte Navas con una conclusione che termina la sua corsa sotto la traversa (16’). Il Girona continua a spingere e Juanpe impegna Navas con un tiro da fuori area. Sergio Ramos prova a scuotere i suoi con due colpi di testa che però terminano a lato, ma è Isco a creare una buona palla gol con un tiro indirizzato all’angolino: para Bono. Al 38’ la partita cambia: Asensio viene atterrato in area di rigore e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto va Ramos, che realizza per l’1-1 (39’). Termina così la prima frazione di gioco. La ripresa inizia così come si erano conclusi i primi 45’, con il Real che beneficia di un ulteriore calcio di rigore per un altro intervento falloso su Asensio. Stavolta è Benzema a presentarsi dal dischetto, l’esito è lo stesso del primo tempo: palla in rete e Blancos in vantaggio (52’). Il Girona prova a scuotersi con il colpo di testa di Lozano, ma va ancora sotto al 59’: Bale, servito in profondità da Isco, deposita il pallone in rete concludendo al meglio un’ottima azione (59’) corale. Al minuto 80 arriva anche il quarto gol del Real: assist dalla destra di Bale e rete di Benzema, in sospetta posizione di fuorigioco ma il Var dopo aver valutato la posizione dell'attaccante francese concede la rete, anche se i dubbi restano tutti. Triplice fischio e seconda vittoria consecutiva del Real che vola in testa alla classifica in compagnia soltanto del Barcellona.



ESPANYOL-VALENCIA 2-0

L'Espanyol batte il Valencia in una partita decisa tutta nel secondo tempo. In rete per i padroni di casa ci vanno Granero (62') e Iglesias (68'). Il Valencia conferma la partenza a rilento e dopo il pareggio nella prima giornata, adesso arriva anche una sconfitta nonostante la presenza dal primo minuto di Kondogbia. Espanyol che sale a quota 4 punti in classifica.



SIVIGLIA-VILLARREAL 0-0

Uno dei big match della seconda giornata di Liga finisce senza reti, allo stadio Sanchez Pizjuan il Siviglia è pericoloso nel primo tempo con André Silva che si divora una clamorosa occasione anche all'ultimo minuto. Padroni di casa che al 90' centrano un palo clamoroso con Ben Yedder. Nella ripresa da segnalare gli ingressi in campo di Gonalons nel Siviglia e di Bacca nel Villarreal. Al triplice fischio il punto accontenta tutti.