Liga: Pina stende il Celta, l'Alavés è in testa

19/10/2018

In attesa del big match tra Barcellona e Siviglia c'è una nuova capolista nella Liga. È l' Alavés che nell'anticipo della nona giornata ha superato il Celta Vigo al Balaídos per 1-0, grazie al tap-in di Tomás Pina sulla sponda di testa di Victor Laguardia al 58'. Poi Ibai Gómez ha sfiorato il raddoppio con un gran destro parato da Sergio Álvarez , mentre la grande occasione per i galiziani è di Júnior Alonso a dieci minuti dalla fine.

La squadra di Abelardo sale così a 17 punti, scavalcando gli andalusi a 16 e vivrà almeno una notte da prima in classifica. Potrebbe anche rimanere in vetta se al Camp Nou dovesse arrivare un pareggio e se l'Atletico Madrid non dovesse riuscire a vincere al Madrigal contro il Villarreal, come successo lo scorso marzo, quando gli uomini di Javier Calleja si imposero per 2-1. Dopo la vittoria sul Real Madriddell'ultimo turno, firmata Manu García, è arrivata un'altra notte da sogno per i biancoazzurri, anche se stavolta in maglia verde.