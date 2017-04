Liga: Pepito Rossi fa volare il Celta Vigo, tripletta al Las Palmas

3 aprile 2017

Giuseppe Rossi sale finalmente in cattedra e si regala una serata da favola. Il 30enne attaccante di proprietà della Fiorentina, che finora in Liga aveva segnato un solo gol in stagione, firma una tripletta mettendo praticamente da solo al tappeto il Las Palmas e regalando al Celta Vigo la seconda vittoria di fila. Il primo acuto arriva al 12' quando Pepito approfitta di un clamoroso svarione di Bigas per rubare palla e trafiggere Raul in uscita. Il raddoppio al 36': numero di Aspas che va via sulla destra e calcia a rete, Raul si distende ma non trattiene e Rossi sulla ribattuta insacca in scivolata.



La squadra di Boateng non c'è e il Celta chiude il match al 57': perfetto lancio di Jozabed in profondità per Rossi, che scatta coi tempi giusti e fa centro con un preciso sinistro in diagonale. Il Las Palmas, che in trasferta in Liga non vince dal 22 agosto quando si impose 4-2 a Valencia, accorcia le distanze all'80' con Bigas che risolve una mischia con una mezza rovesciata riscattandosi così parzialmente dopo l'errore in avvio di gara. Ma la sostanza non cambia: la festa è tutta del Celta Vigo di Pepito Rossi.