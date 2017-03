Liga: pari Real Madrid, Barcellona in testa La squadra di Zidane fa 3-3 in casa col Las Palmas e viene superata dai blaugrana, 6-1 al Gijon

1 marzo 2017

Cambia la capolista della Liga nella 25esima giornata. Il Real Madrid, pur con una gara in meno, rimonta da 1-3 a 3-3 nel finale contro un coriaceo Las Palmas (in gol anche Boateng) ma non va oltre il pareggio: la squadra di Zidane sale a 56 punti ma davanti c'è ora il Barcellona a 57. I blaugrana volano al comando in virtù del largo successo casalingo per 6-1 sullo Sporting Gijon con i gol, tra gli altri, di Messi, Suarez e Neymar.

REAL-LAS PALMAS 3-3 Incredibile sfida al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Las Palmas. Passa un minuto e viene annullato un gol per fuorigioco ad Alvaro Morata, il primo dei tre totali considerati anche quelli all'11' e al 70'. Il Real comunque attacca e all'8' sblocca la gara con Isco che riceve in area e buca Varas. Passano due minuti e il Las Palmas fa 1-1 con Tanausu. L'inizio di ripresa è un incubo per la squadra di Zidane: al 47' Bale incassa due gialli in un amen e viene espulso, poi al 55' Sergio Ramos "para" in area il tiro di Simon e l'arbitra assegna ai canari il rigore che Viera trasforma per il 2-1.



Non è finita perchè poco dopo, al 59', il Las Palmas fa addirittura 3-1: lancio lungo, la difesa blanca non c'è e l'ex milanista Boateng supera Navas in uscita e insacca a porta vuota. Al Santiago Bernabeu cala il gelo ma la gara non è finita: al 60' Sergio Ramos colpisce la traversa, poi Zidane manda in campo Rodriguez e Benzema per Kovacic e Morata e nel finale arriva la rimonta. Proprio Benzema al 74' sfiora il gol poi, dopo che Navas nega all'ex di turno Jesè il possibile 4-1, arriva il 2-3 del Madrid all'86' con Ronaldo che trasforma un calcio di rigore dubbio per fallo di mano di Castellano.



A questo punto il Real ha tutta l'inerzia e all'89' trova anche il gol del 3-3 sempre con Ronaldo che prende l'ascensore e devia di testa il corner da destra di James. Negli ultimi 3 minuti il Real insiste ma Javi Varas non rischia più nulla e si chiude con un pareggio giusto. Nelle altre due gare di serata finisce in parità anche Celta Vigo-Espanyol, 2-2, mentre il Granada super 2-1 l'Alaves.

BARCELLONA-SPORTING GIJON 6-1 Quinta vittoria di fila in campionato per il Barcellona che travolge 6-1 lo Sporting Gijon nella 25esima giornata della Liga e manda un segnale forte al campionato. Al Camp Nou la squadra di Luis Enrique mette in scena il solito show: al 9' è già in vantaggio col colpo di testa di Messi che scavalca il portiere in uscita, all'11' il raddoppio è un autogol di Rodriguez che devia nella propria porta il tiro da posizione angolata di Suarez poi, dopo il momentaneo 2-1 di Castro, il Barça fa tris al 27' con una perla proprio di Suarez che realizza con un pregevole tiro al volo da dentro l'area.



Nella ripresa i blaugrana non si fermano: al 49' il poker lo firma Paco Alcacer, subentrato a Suarez, che realizza su assist di Messi, al 65' la cinquina è di Neymar che trafigge il portiere con uno splendido destro su punizione e firma il suo primo gol in campionato in casa, mentre a chiudere i conti ci pensa Rakitic col diagonale del definitivo 6-1 all'87'. Prova di forza vera del Barcellona che duellerà fino in fondo col Real Madrid per il titolo della Liga.

OSASUNA-VILLARREAL 1-4 Secondo successo di fila in trasferta per il Villarreal che passa 4-1 a Pamplona col fanalino di coda Osasuna e resta in corsa per un posto in Europa. La squadra di Escribà passa subito al 3' con l'ex Samp Roberto Soriano che insacca a porta vuota, poi al 27' il raddoppio è di Soldado su calcio di rigore. Nella ripresa, al 64', l'Osasuna torna in gara col penalty di Torres ma il Villarreal chiude i conti con la doppietta di Santos Borrè: il colombiano fa 3-1 al 74' con un bel destro in diagonale in contropiede, poco dopo, al 78', firma il poker sfruttando un pasticcio della difesa di casa.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X