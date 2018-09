Liga, pari nel derby di Madrid: Real e Barça in vetta insieme

29/09/2018

Dopo il mezzo passo falso del Barcellona rallenta anche il Real Madrid , che al Santiago Bernabeu fa 0-0 nel derby con l' Atletico e aggancia i blaugrana in vetta. Niente rivincita della finale di Supercoppa europea dunque per la squadra di Lopetegui , che a fine primo tempo perde Bale , sostituito per infortunio. L'ex ct della Spagna deve ringraziare un super Courtois , che salva i suoi in più di un'occasione chiudendo la porta all’Atletico. Alle spalle dei Blancos e del Barcellona c'è il Siviglia , che passa 3-1 sul campo dell'Eibar grazie alle reti di André Silva e Banega (2) ed è a un punto di distanza dalla coppia che guida la classifica.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 0-0

Dopo la finale della Supercoppa europea di agosto vinta dai Colchoneros, Real ed Atletico Madrid si ritrovano di fronte in campionato. Il derby al Bernabeu può rappresentare un’occasione ghiotta per la squadra di Simeone che con una vittoria potrebbe raggiungere il Barcellona in vetta. Serve il miglior Courtois in avvio per respingere una conclusione di Saul, Griezmann ci prova con una rovesciata spettacolare che termina a lato. L’Atletico preme con il piede sull’acceleratore, la punta francese si rende ancora pericolosa quando chiama ancora Courtois in causa a metà frazione costringendolo agli straordinari. Bale si divora il possibile vantaggio, poi è ancora il portiere belga a salvare il risultato per i blancos chiudendo la porta a Diego Costa. A inizio secondo tempo il Real torna in campo con Ceballos al posto di Bale. Molte meno occasioni nella ripresa, ma serve il miglior Oblak a metà frazione per evitare il vantaggio dei blancos con Asensio. La partita rallenta con i Colchoneros impegnati quasi unicamente a difendere il pari cercando raramente la sortita offensiva. Nacho evita la clamorosa beffa per la formazione di Lopetegui sventando in area una delle poche idee dell’Atletico della ripresa. Il finale è interamente di marca Blancos, ma il derby termina a reti inviolate. L’Atletico è quarto a 12 punti in classifica, il Real mantiene la vetta a quota 14 in coabitazione con il Barcellona.

EIBAR-SIVIGLIA 1-3

Il Siviglia vince 3-1 contro l’Eibar nella settima giornata di Liga. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0. Al 47’ passa in vantaggio la squadra ospite con l’ex milanista André Silva che riceva un gran passaggio da Jesus Navas e buca il portiere avversario. Al 59’ il raddoppio del Siviglia con l’ex Inter Banega che spiazza Dmitrovic su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo di mano di José Angel. Banega è particolarmente ispirato e al 95’ trova anche la doppietta personale: riceve palla e dai 30 metri lascia partire un tiro perfetto che aggira l’estremo difensore avversario con il pallone che termina nell’angolino. L’Eibar trova il gol della bandiera al 100’ con una cannonata pazzesca di Jordan che da fuori area batte Vaclik mandano il pallone vicino al palo sinistro. Il Siviglia tocca quota 13, mentre l’Eibar resta a 7.