Liga: pari Barcellona, cade il Siviglia. Il Real vince e allunga I blaugrana non vanno oltre l'1-1 col Betis, la squadra di Sampaoli stesa dall'Espanyol. I merengues battono 3-0 la Real Sociedad

29 gennaio 2017

Giornata favorevole al Real Madrid che batte 3-0 la Real Sociedad al Bernabeu e approfitta della doppia frenata delle inseguitrici, Siviglia e Barcellona, ora appaiate al secondo posto a -4: la squadra di Sampaoli perde 3-1 sul campo dell'Espanyol, Messi e compagni non vanno oltre l'1-1 sul campo del Betis in una partita ricca di polemiche. Per le merengues, che devono ancora recuperare una partita, segnano Kovacic, Cristiano Ronaldo e Morata.

Partita ricca di emozioni a Barcellona dove l'Espanyol parte a razzo e sblocca il risultato dopo una manciata di minuti. Piatti si invola verso Rico e viene steso in piena area da Pareja: per l'arbitro è rigore e rosso diretto per il difensore centrale del Siviglia. Dal dischetto Reyes non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Siviglia ha il merito di non scomporsi e al 20' trova il pareggio al termine di un'azione splendida: Vazquez serve in profondità Nasri che tocca per Jovetic, libero di insaccare da due passi a porta vuota. Da qui in poi, però, inizia un'altra partita e il Siviglia viene preso d'assedio: Rico si deve arrendere per la seconda volta in chiusura di tempo quando Navarro, su punizione dalla sinistra di Reyes, insacca di testa e porta di nuovo in vantaggio l'Espanyol. Per il Siviglia ora si fa durissima e infatti nella ripresa la squadra di Quique Sanchez Flores chiude il conto. Al 70' un gran sinistro di Reyes si stampa sulla traversa, un minuto più tardi è Moreno, su cross dalla destra di Navarro, a incornare il definitivo 3-1. Ormai non c'è più partita e la squadra di Sampaoli deve rassegnarsi a incassare la quarta sconfitta in Liga: l'ultima risaliva allo scorso 3 dicembre (1-2 a Granada).

Il girone di ritorno della Liga non inizia bene per il Barcellona che, dopo 5 vittorie di fila, pareggia 1-1 a Siviglia col Betis. Il primo tempo si chiude a reti bianche mentre la ripresa è super e la gara si incendia intorno alla mezzora. Al 73' Ceballos ci prova da fuori area e scheggia la traversa, al 74' Ruben Castro entra in area e colpiesce il palo col destro, poi al 75' il Betis trova l'1-0 con Alegria che insacca in mischia su azione di calcio d'angolo.



Le emozioni non si placano e al 76' c'è l'episodio chiave del match: cross basso da destra di Vidal, sul secondo palo arriva Jordi Alba che conclude a botta sicura ma Mandi in scivolata respinge. L'arbitro fa giocare tra le proteste dei giocatori del Barcellona che vogliono la rete visto che la palla ha varcato la linea e infatti il replay mostra che la sfera è dentro di almeno 30 centimetri. Poco dopo ancora un salvataggio sulla linea contro il Barça ma al 90' arriva il meritato 1-1 con Suarez che, servito in area da Messi, non sbaglia a tu per tu con Adan.

NEYMAR RIDE SU INSTAGRAM Al termine del match Neymar ha postato su Instagram il fermo immagine del salvataggio di Mandi che testimonia che la palla è realmente entrata. E non di poco... L'attaccante brasiliano ha accompagnato il tutto con una risata.



Primo tempo scialbo del Real Madrid che gioca al piccolo trotto. Ma basta un lampo alla squadra di Zidane per sbloccare il risultato: Cristiano Ronaldo lancia in velocità Kovacic che, sull'uscita di Rulli, lo scavalca con un preciso pallonetto di destro nell'angolino. Per il centrocampista croato ex Inter è il primo gol stagionale in Liga. Kovacic è in serata di grazia e al 51' rende il favore a CR7: splendido pallone in verticale e scavetto del Pallone d’oro che firma il 2-0. La Real Sociedad, che fino a quel momento aveva tenuto bene il campo, accusa il colpo e al 74' deve fare i conti anche con l'inferiorità numerica: Inigo Martinez, già ammonito, entra in maniera scomposta su Casemiro e rimedia il secondo giallo. Partita in ghiaccio per il Real che all'82' cala il tris: Lucas Vazquez scappa in contropiede e crossa sul secondo palo dove Morata insacca di testa. E' la rete del definitivo 3-0.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X