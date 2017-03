Liga: pari Atletico, paura per Torres

2 marzo 2017

L'Atletico Madrid pareggia 1-1 al Riazor col Deportivo La Coruna nella 25esima giornata della Liga e difende il quarto posto che vale la Champions. E' Griezmann nella ripresa a firmare la rete che salva la squadra di Simeone dopo il vantaggio di Andone. Paura nel finale quando Torres è rimasto a terra privo di conoscenza dopo uno scontro aereo ed è stato portato in ospedale per accertamenti: forte trauma cranico e notte sotto osservazione.

Al Riazor la sfida tra Deportivo La Coruna e Atletico Madrid si sblocca subito. Al 13' il romeno Andone sfrutta il brutto controllo di Jimenez, gli ruba il pallone e si invola verso Oblak, lo trafigge e fa 1-0 per i galiziani. Al 33' i Colchoneros hanno la chance dell'1-1 ma Correa si fa ipnotizzare da Lux. Nella ripresa Simeone manda in campo Gaitan, Carrasco e poi anche Torres. La gamba si alza di intensità e al 68' l'Atletico fa 1-1: Filipe Luis fa partire un missile da lontano e la palla si infrange sul palo ma sul proseguo dell'azione Carrasco tocca per Griezmann che fa partire un sinistro a giro dal limite che scavalca Lux.

All'80' i Colchoneros sfiorano il raddoppio con Torres, il cui diagonale da dentro l'area viene sventato però da un grande intervento di Lux con la mano aperta. Proprio il "Nino" all'85' è rimasto vittima di un infortunio ed è stato portato fuori in barella dopo qualche minuto in cui è stato soccorso dai medici: l'ex attaccante di Milan e Liverpool ha avuto la peggio in uno scontro aereo con Bergantinos ed è andato a terra privo di conoscenza; subito dopo è stato portato d'urgenza in ospedale per accertamenti. Finisce 1-1 al Riazor dopo 7 minuti di recupero: l'Atletico sale a 46 punti e resta quarto, il Deportivo quart'ultimo a 20.