Liga: orgoglio Siviglia, l'Osasuna si inchina

22 gennaio 2017

Il Siviglia non molla, vince 4-3 a Pamplona contro l'Osasuna nella 19esima giornata di Liga e conserva il secondo posto alle spalle del Real Madrid capolista. La squadra di Jorge Sampaoli si trova due volte in svantaggio e in entrambe le occasioni è il capitano Iborra a rimettere tutto in equilibrio; poi nel finale il gol decisivo è dell'ex Palermo Franco Vazquez, prima del poker di Sarabia. A tempo scaduto il definitivo 4-3 di Kodro.

Il Siviglia deve soffrire più delle note sette camicie per piegare il fanalino di coda Osasuna, centrare il quarto successo consecutivo e conservare il secondo posto in classifica a -1 dalla capolista Real Madrid (con una gara in meno). La gara inizia in salita per la squadra di Jorge Sampaoli perchè al 15' va sotto per il gol di Leon; prima dell'intervallo, al 43', gli andalusi pareggiano col capitano Iborra che insacca a porta vuota su assist di Jovetic, schierato titolare.



Nella ripresa fa tutto Iborra: al 63' commette autogol e due minuti dopo, al 65', segna il 2-2 in tap in di testa. Il Siviglia ci crede, assedia l'Osasuna e all'80' trova il gol decisivo con l'ex palermitano Franco Vazquez che realizza di testa su azione di calcio d'angolo. Nel finale c'è ancora spazio per il poker degli andalusi con Sarabia al 92' con un bel sinistro a fil di palo, e per il 4-3 di Kodro per l'Osasuna. In classifica il Siviglia sale a 42 punti, a -1 dal Real Madrid, mentre la squadra di Pamplona resta in fondo con soli 9 punti.