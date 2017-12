Liga, nuovo scivolone del Valencia: il Villarreal passa al Mestalla

23 dicembre 2017

L'operazione sorpasso fallisce, dunque. Dopo il rumoroso ko contro l'Eibar, il Valencia passerà un Natale un po' triste per via di una sconfitta casalinga che apre un ciclo di mini-crisi. Prima sconfitta per Marcelino contro il suo ex Villareal: a festeggiare, però, oltre a Calleja Revilla è senza dubbio Simeone, che nonostante l'1-0 contro l'Espanyol resta secondo dietro il Barcellona. Il Valencia parte all'arrembaggio e in poco tempo crea due occasioni che rischiano di mandare sottosopra il Sottomarino. Le conclusioni di Andreas Pereira (tiro largo dopo 2') e di Zaza (respinta miracolosa di Asenjo al 5') indirizzano la gara sul binario degli uomini di Marcelino.



La gara è nervosa, Kondogbia ne fa le spese con un giallo e dopo aver cercato fortuna al 21' con un tiro che va fuori di poco il Villareal trova il vantaggio (24') con un gol parzialmente contestato: Bacca viene imbeccato da un passaggio insidioso all'interno dell’area, in sospetto fuorigioco: il colombiano non fallisce nell'uno contro uno con Neto. Il Valencia va subito al contrattacco, collezione calci da fermo e sfiora l'1-1 al 42' con Montoya, che scatta e conclude con un missile da media distanza verso l'angolino basso di sinistra. Anche stavolta Asenjo ci mette una pezza. Nella ripresa cambia tutto con l'espulsione ingenua di Zaza. L'attaccante italiano la fa grossa al 60', quando si fa sventolare in faccia un secondo giallo (il primo 2' prima per proteste) che spiana la strada al Villareal. Eppure i biancoarancio ci avevano provato – sempre con l'ex Juventus – al 47', trovando sulla strada ancora un esemplare Asenjo. La traversa di Gabriel nell'azione del rosso a Zaza è forse la prima vera chance per i padroni di casa.



Marcelino manda in campo Mina per Latorre per dare una scossa, ma in realtà rischia di capitolare al 72' quando Soriano non riesce a chiudere bene l'angolo, facendo sfumare l'azione. Panchina e pubblico caricano i padroni di casa per il gran finale: al 78' ci prova Parejo, bravo a trovare il tempo giusto per colpire di testa ma impreciso nell'indirizzare il pallone. A 7' dalla fine l'espulsione di Trigueros ristabilisce la parità numerica. Il dieci contro dieci carica un Valencia comunque stanco, che dopo la punizione fuori di Parejo sfiora l'1-1 al 96'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Neto (salito in area appositamente) arriva per primo su un rimbalzo in area piccola ma spreca tutto mandando alto sopra la traversa.