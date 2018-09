Liga: non basta Isco, l'Athletic Bilbao strappa l'1-1 al Real Madrid

15/09/2018

Primo pareggio in campionato dopo tre vittorie per il Real Madrid che non va oltre l' 1-1 sul campo dell' Athletic Bilbao e perde la vetta della Liga , ora di appannaggio del solo Barcellona. Per gli eurorivali della Roma (mercoledì sfida al Bernabeu in Champions League) tanto possesso palla non trasformato in occasioni: apre Muniain poco dopo la mezz'ora, ci pensa Isco nella ripresa a recuperare il risultato.

Se Eusebio Di Francesco ha segnato con il pennarello rosso un aspetto da sottolineare in vista del colloquio con la squadra, di sicuro avrà puntato sulla difesa del Real. Mercoledì sarà fondamentale cercare di asfissiare la retroguardia spagnola (Varane a parte), apparsa particolarmente svagata e morbida in molte occasioni anche se spesso poco aiutata al centrocampo. Non a caso Lopetegui nella ripresa ha cambiato Ceballos e Modric (ancora opaco) per la concretezza di Casemiro - a cui viene perdonato un possibile rigore per fallo di mano in area - e la capacità di inserimento di Isco, che poi è entrato nel tabellino convertendo il 4-3-3 iniziale in un più fluido 4-2-3-1.



Bale in ombra ma pericoloso su punizione ed autore dell'assist per l'1-1, Marcelo ancora tra i più positivi. Questo Madrid senza Cristiano Ronaldo avrà perso un punto di riferimento decisivo ma riesce anche a mostrare più soluzioni, i difensori avversari sono meno portati a concentrarsi su un unico giocatore allargando le maglie e concedendo occasioni: tra i migliori in campo Simon, decisivo in almeno tre occasioni. Alla fine il piano di Berizzo, pressing sul portatore di palla e ripartenze, non funziona fino in fondo "solo" perché la bella ma lenta manovra del Real ha tante di quelle alternative dalla panchina che in Liga significa comunque 10 punti conquistati su 12. Ma in Champions League la Roma può scrivere un'altra storia.