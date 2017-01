Liga: manita Barcellona, Atletico di misura I blaugrana travolgono 5-0 il Las Palmas, i Colchoneros piegano 1-0 il Betis, 0-0 del Villarreal a La Coruna

14 gennaio 2017

Vincono le big nel sabato della 18esima giornata di Liga. Il Barcellona asfalta 5-0 il Las Palmas al Camp Nou: blaugrana guidati dai gol di Suarez, doppietta, Messi, Arda Turan e Vidal per portarsi a -2 dal Real Madrid. Più sofferto il successo dell'Atletico Madrid che piega con un risicato 1-0 il Betis al Calderon: decisivo il gol di Gaitan all'8'. Secondo pareggio consecutivo del Villarreal, fermato sullo 0-0 al Riazor dal Deportivo La Coruna.

IL BARCELLONA E' ESAGERATO Al Camp Nou scende in campo un Barcellona esagerato che travolge 5-0 il Las Palmas. La gara è subito in discesa per il Barça perchè al 14' Suarez sblocca il risultato col destro su assist di Andrè Gomes. Proprio il portoghese è il protagonista del primo tempo con altre due occasioni nitide mentre al 42' Javi Varas alza in angolo la punizione di Messi. In avvio di ripresa la squadra di Luis Enrique cambia marcia e chiude il discorso: al 52' Messi insacca a porta vuota, poi al 57' ancora Suarez fa 3-0 con un bellissimo destro a giro da dentro l'area. Sono 70 le reti in 79 gare di campionato per il 'Pistolero'. Alla festa blaugrana partecipano anche Arda Turan, autore del 4-0 al 59', e Aleix Vidal, che all'80' chiude una perfetta azione di contropiede rifinita da Paco Alcacer. E' il primo gol in maglia Barcellona per l'esterno ex Siviglia.

ATLETICO CON IL MINIMO SFORZO Terza vittoria di fila per l'Atletico Madrid che piega 1-0 il Betis Siviglia non senza faticare e sale a 34 punti, a ridosso dal terzetto di testa con Real, Barcellona e Siviglia. Decisivo il gol in avvio di gara dell'argentino Gaitan, alla prima da titolare dopo 4 mesi: all'8' è bravissimo l'ex giocatore del Benfica a inserirsi sul secondo palo e a deviare in spaccata il pallone crossato da destra dall'ex Sassuolo Vrsaljko. Poco dopo Griezmann ha la chance del raddoppio ma calcia alto mentre prima dell'intervallo Moyà è attento sulla conclusione da dentro l'area di Jonas.



Nella ripresa pochissime emozioni, l'Atletico Madrid gestisce il vantaggio e sfiora in un paio di occasioni il raddoppio con Torres e Ferreira Carrasco, senza però impensierire Adan. Nel finale il Betis si getta in avanti puntando sui calci piazzati dell'ex Fiorentina Joaquin, la squadra di Simeone però respinge senza affanni controllando il gioco aereo con Godin e Jimenez. I Colchoneros salgono a 34 punti mentre il Betis resta fermo a 21, a +9 sulla zona retrocessione.

VILLARREAL, ANCORA UN PARI Terzo pareggio consecutivo per il Villarreal che, dopo gli 1-1 al Madrigal contro il Barcellona e poi con la Real Sociedad in Coppa del Re, viene bloccato sullo 0-0 al Riazor dal Deportivo La Coruna. La formazione di Fran Escribà, senza lo squalificato Sansone e con Soriano bloccato da problemi intestinali, fatica nel primo tempo e al 25' ringrazia il portiere Asenjo per una gran parata sul romeno Andone. Nella ripresa il Villarreal non riesce quasi mai a rendersi pericoloso mentre i galiziani si affidano allo scatenato Andone: al 60' la sua conclusione si stampa sul palo mentre al 66' è ancora Asenjo a negargli la gioia del gol con un bel tuffo. Nel finale sono sempre i padroni di casa a provarci e l'ultima chance è per Joselu all'84' il cui colpo di testa è debole. Per il Villarreal un punto importante per salire a 31 punti e restare a -3 dal quarto posto dell'Atletico Madrid mentre il Deportivo sale a 18 punti, a +6 sulla zona calda.

