Liga, la nuova vita del Fenomeno: "Da oggi sono il presidente del Valladolid"

03/09/2018

Nuova avventura nel calcio per Ronaldo : è il nuovo azionista di maggioranza del Real Valladolid. L'entusiasmo del Fenomeno è senza freni nella giornata di presentazione come presidente del club spagnolo: "Vogliamo crescere fin dove i nostri sogni lo permettono. Sono innamorato della Castiglia e Leon, di Valladolid e della squadra. Ho fatto molte tappe nella mia formazione calcistica per prepararmi a questo".

Una presentazione in pompa magna con il sindaco Óscar Puente per l'ex Pallone d'Oro che torna in Liga come presidente dei Pucelanos: "Questa nuova gestione sarà definita con quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e sociale". Perché Ronie assicura un impegno condiviso, pur avendo il 51 per cento delle azioni della società: "Ci sarà un chiaro contenuto sociale in tutte le nostre azioni e invito la tifoseria a partecipare a questo progetto. Dateci idee, opinioni, critiche e speranze: voglio che siate parte del presente e del futuro del Valladolid" .

Significativo anche il saluto dell'ormai ex numero uno Carlos Suárez, che rimarrà nel club come amministratore delegato: "L'arrivo di Ronaldo ci permetterà di fare un salto di qualità, gli do il benvenuto nella sua casa".