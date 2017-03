Liga: l'Atletico riparte, il Valencia si inchina

5 marzo 2017

Partita senza storia al Vicente Calderon. L'Atletico ha bisogno di vincere per scrollarsi di dosso gli ultimi risultati poco esaltanti ed entra in campo con il piglio giusto passando in vantaggio già al 10': percussione centrale di Koke che allarga per Griezmann, sinistro a incrociare e palla nell'angolino basso. Il Valencia, che schiera Zaza nuovamente titolare al centro dell'attacco, non si vede quasi mai e alla mezz'ora rischia di capitolare ancora: Gameiro, però, da due passi non riesce a inquadrare lo specchio della porta su cross di Vrsaljko.



L'attaccante si riscatta in apertura di ripresa quando dal limite dell'area, servito da Filipe Luis, lascia partire un destro che, leggermente deviato da Mangala, inganna Diego Alves e si insacca. E' la mazzata definitiva per il Valencia: l'Atletico fa quel che vuole e all'83' va in gol per la terza volta ancora con Griezmann che, servito in profondità da un tocco di Thomas, segna con un rasoterra di destro. Per lui è il 12esimo gol in Liga, per i Colchoneros è una bella boccata d'ossigeno.