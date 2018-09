Liga: l’Atletico Madrid vince e sale al quarto posto

22/09/2018

GETAFE-ATLETICO MADRID 0-2

L’Atletico Madrid fa visita al Getafe al Coliseum Alfonso Pérez per la quinta giornata di campionato con l’obiettivo dei tre punti, che gli permetterebbero di superare proprio gli avversari in classifica. Simeone si affida a Diego Costa, che nella Liga non segna da 993 minuti. Inizio gara piuttosto equilibrato con entrambe le squadre che non riescono a sfondare. Al 12’ ci prova il Getafe, con la punizione dell’ex Roma Antunes, ma la sfera termina alta. Capovolgimento di fronte e Griezmann ci prova dai 40 metri con un pallonetto che termina di poco a lato. Al 14’ arriva il vantaggio dell’Atletico: sinistro improvviso di Lemar, palla sulla traversa e poi dietro la schiena di David Soria che se la butta dentro. Il Getafe risponde con la sventola da fuori di Damian Suarez al 30’, deviata però dalla difesa ospite. Al 43’ ci riprova sempre su punizione Antunes: stavolta inquadra la porta, ma il tiro è centrale. Dopo 2’ di recupero si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per la squadra di Simeone. Il secondo tempo si apre con il tiro dal limite di Griezmann, palla altissima. Al 60’ l’Atletico raddoppia dopo un’azione a dir poco perfetta: contropiede micidiale, la palla tagliata di Koke pesca in area Lemar che fa fuori il portiere e va in gol. Passa un minuto e il Getafe crea una doppia occasione: prima il destro di Angel Rodriguez, parato da Oblak, poi il sinistro di Antunes che termina fuori di poco. Al 63’ entra Alejo per il Getafe, ma la sua partita dura solo 4’ perché il suo fallo su Saul viene punito con il rosso diretto. Al 76’ occasionissima per Diego Costa che ha la grande chance per interrompere il suo digiuno, ma da ottima posizione calcia addosso a David Soria. Nel finale ci prova due volte Griezmann, ma in entrambi i casi il portiere avversario è attento. Al triplice fischio è 2-0 per l'Atletico che sale a quota 8 in classifica al quarto posto.