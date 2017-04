Liga: l'Atletico fa festa, il Malaga si inchina

1 aprile 2017

A La Rosaleda Simeone si affida alla coppia d'attacco composta da Fernando Torres e Griezmann. La prima occasione del match è un colpo di testa di Saul parato senza problemi da Kameni. Al 26' Koke porta in vantaggio l'Atletico battendo in uscita il portiere del Malaga dopo la splendida sponda di Torres. I padroni di casa sfiorano il pari in chiusura di primo tempo con un tacco di Koke parato in tuffo da Oblak. L'estremo difensore dell'Atletico è decisivo anche in apertura di ripresa quando blocca una punizione insidiosa di Sandro. La squadra di Simeone chiude i conti al 74' con Filipe Luis che si intrufola in area e batte Kameni. Nel finale Llorente prova ad impensierire Oblak ma non trova la porta con un colpo di testa da ottima posizione. L'Atletico conquista così la quarta vittoria di fila in campionato che vale il momentaneo terzo posto, il Malaga resta quartultimo a quota 27.



Al Madrigal il Villarreal passa in vantaggio al 18' con un colpo di testa vincente dell'ex sampdoriano Roberto Soriano. L'Eibar pareggia i conti in avvio di ripresa con un rigore trasformato da Pedro Leon e raddoppia con una deviazione sotto porta di Kike. A calare il tris in contropiede ci pensa Inui. Nel finale Soriano firma la doppietta personale, inutile però ai fini del risultato. Ne approfitta solo parzialmente la Real Sociedad che non va oltre l'1-1 all'Anoeta con il Legans e si porta a +1 sul Villarreal: ospiti avanti con Szymanowski e recuperati da Juanmi. L'Athletic Bilbao sconfigge 2-1 l'Osasuna in trasferta grazie alle reti siglate nel primo tempo da Aduriz e Williams.