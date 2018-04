Liga: l'Atletico accorcia sul Barcellona, si ferma il Valencia

16 dicembre 2017

All'Ipurua di Eibar il Valencia cerca di ridurre il distacco sulla capolista Barcellona, ma trova una clamorosa beffa nei minuti finali. E domani catalani cercheranno l'allungo in casa contro il Deportivo La Coruna. La squadra di Marcelino trova sul suo cammino una delle compagini più in forma della Liga, reduce da tre vittorie e un pari nelle ultime quattro giornate. Per tutta la prima frazione di gioco le squadre sono molto attente a non concedere spazi a partire dalla trequarti. Lo spettacolo ne risente e per vedere la prima conclusione a rete della partita bisogna aspettare il 20' con il colpo di testa di Gabriel su assist di Parejo che viene smanacciato da Dmitrovic. Il Valencia vuole credere nel colpaccio e ci prova ancora con uno scatenato Parejo che chiama nuovamente in causa il numero uno locale. Il primo sussulto per l'Eibar arriva solo alla mezz'ora con una conclusione da fuori area di Alejo che non preoccupa Neto. L'ultimo brivido del primo tempo è ancora dalla formazione di Marcelino che sfiora il vantaggio con Rodrigo Moreno, il colpo di testa dall'interno dell'area però finisce clamorosamente fuori. A inizio ripresa arriva subito la doccia gelata per il Valencia: al primo affondo Inui raccoglie un pallone vagante in area di rigore e trafigge Neto con una conclusione sul primo palo che sblocca la gara al 49'. La replica è immediata: la difesa dell'Eibar sbanda pericolosamente e Santi Mina approfitta di un liscio su un cross dalla destra per depositare in rete e firmare il pari già al minuto 57. Dopo l'improvvisa sfuriata arrivata in avvio di secondo tempo la partita torna sui binari iniziali: pochi gli spazi per ragionare a centrocampo nonostante l'Eibar continui a giocare con una difesa molto alta pronta a compattarsi sulle verticali del Valencia. A crederci di più nel finale sono i baschi, che provano a far male con spioventi dalle fasce su cui Enrich e Arbilla non si fanno trovare pronti al centro dell'area. Le due conclusioni mancano il bersaglio, ma il gol è nell'aria e arriva all'87': cross dalla destra di Alejo e Jordan stacca con un tempo perfetto insaccando di testa alle spalle di Neto. Al Valencia non resta che leccarsi le ferite aspettando la parità del Barcellona di domani nella speranza di non vedere la vetta allontanarsi ulteriormente.