Liga: l’Atletico non sbaglia, steso il Deportivo

1 aprile 2018

ATLETICO MADRID-DEPORTIVO LA CORUNA 1-0

Al Wanda Metropolitano va in scena un derby milanese in salsa spagnola. Da un lato l’Atletico Madrid guidato in panchina dall’ex interista Simeone, dall’altra parte il Deportivo La Coruna dell’ex milanista Clarence Seedorf. Insomma, spettacolo assicurato con l’Atletico a caccia di un risultato positivo per mettere il secondo posto al riparo dagli assalti del Real Madrid, il Deportivo alla disperata ricerca di punti salvezza essendo bloccato al penultimo posto in classifica. Dopo qualche brivido arriva un calcio di rigore per una trattenuta di Pedro Mosquera su Saul Niguez: dal dischetto al 34’ si presenta Kevin Gameiro che apre il piatto destro e spiazza Ruben Martinez. Simeone esulta e l’Atletico è avanti 1-0. Al 39’ calcio d’angolo per il Deportivo, Mosquera di testa non riesce a trovare la coordinazione e a porta vuota mette fuori. Nella ripresa parte bene l’Atletico che crea qualche grattacapo alla difesa ospite, ma di vere occasioni da rete non se ne registrano fino al 59’ quando Saul Niguez sfiora il raddoppio con una conclusione da posizione defilata. Al 66’ Diego Costa, entrato pochi minuti prima, con un piattone destro accarezza il palo. Al 68’ Lucas Hernandez ferma un contropiede del Deportivo con un intervento prodigioso. Al 78’ Bakkali, appena entrato, centra l’esterno della rete e l’Atletico trema. Al triplice fischio, però, esulta Simeone che rafforza il secondo posto con un +4 sul Real Madrid e domenica è in programma il derby.

LE ALTRE PARTITE

Poche emozioni e finiscono 0-0 sia Espanyol-Alaves sia Eibar-Real Sociedad. Il Valencia di Simone Zaza (partito titolare per poi essere sostituito da Vietto al 70’) vince 1-0 in trasferta sul campo del Leganes: decisivo un gol di Rodrigo al minuto 62 per blindare ancor più il quarto posto in classifica. Vittoria 1-0 anche per il fanalino di coda Malaga, che tra le mura amiche ha avuto la meglio del Villarreal grazie ad un calcio di rigore trasformato al 37’ da Gonzalo Castro.