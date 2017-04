Liga: incubo Rossi, esce dal campo in lacrime

9 aprile 2017

Giornata nera per Giuseppe Rossi. Nemmeno il tempo di godersi la tripletta al Las Palmas che 'Pepito' è costretto a fare i conti con un nuovo infortunio. L'attaccante del Celta Vigo è uscito in lacrime al 35' del match contro l'Eibar. Dopo aver subito una brutta torsione al ginocchio sinistro il giocatore, poi, è comunque rimasto in panchina. Si attendono aggiornamenti, ma la preoccupazione è tanta, per un calciatore dalla carriera davvero sfortunatissima, che lo ha visto finire sotto i ferri già quattro volte per operare i legamenti del ginocchio.