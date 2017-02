Liga: il Villarreal blocca il Siviglia

5 febbraio 2017

Il Siviglia viene bloccato sullo 0-0 in casa dal Villarreal nella 21esima giornata della Liga e manca l'aggancio al secondo posto al Barcellona. La squadra di Sampaoli domina e costruisce diverse occasioni ma deve arrendersi di fronte a un Sergio Asenjo in giornata di grazia: il portiere ospite al 50' pare anche il calcio di rigore di Nasri . In classifica gli andalusi salgono a 43 punti, il Villarreal a 35.

Secondo passo falso consecutivo per il Siviglia di Jorge Sampaoli che, dopo la sconfitta contro l'Espanyol, pareggia 0-0 in casa contro il Villarreal, reduce invece dal successo sul Granada. Gli andalusi schierano Jovetic dall'inizio mentre i gialli, senza Soriano e Sansone, lanciano Bonera al centro della difesa. La partita la fa il Siviglia che in avvio si rende pericoloso proprio con Jovetic mentre al 17' è bravo Asenjo sull'incornata di Ben Yedder. In avvio di ripresa, al 49', il Siviglia beneficia di un calcio di rigore ma il francese Nasri spreca tutto calciando debolmente e favorendo la parata di Asenjo. Il portiere ospite ce l'ha col francese perchè al 73' gli dice ancora di no dopo una bella serpentina dell'ex Manchester City. All'83' il Siviglia ha l'ultima chance con capitan Iborra ma Asenjo è in giornata di grazia, respinge e mantiene la sua porta inviolata. Con questo pareggio il Siviglia sale a 43 punti ma manca l'aggancio al Barcellona al secondo posto mentre il Villarreal si porta a 35, a -4 dal quarto posto dell'Atletico Madrid.