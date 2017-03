Liga: il Valencia riparte, Real Sociedad ok

28 febbraio 2017

Ritrova la vittoria il Valencia nel martedì sera che apre la 25esima giornata della Liga. La squadra di Voro, con Simone Zaza al centro dell'attacco, supera 1-0 il Leganes grazie alla rete del difensore francese Mangala . Finisce 2-2 il derby basco tra Real Sociedad ed Eibar (pari di Leon al 93' per gli ospiti) mentre il Betis vince 2-1 a Malaga e ritrova il successo in campionato dopo sei giornate.

Immediato riscatto per il Valencia che, dopo il ko sul campo dell'Alaves, supera 1-0 al Mestalla il Leganes nell'anticipo della 25esima giornata di Liga e centra il terzo successo nelle ultime partite. Il tecnico Voro conferma Simone Zaza al centro dell'attacco ma il primo a rendersi pericoloso è il folletto Bakkali. Al 29' il Valencia trova il gol partita con Mangala: l'ex difensore del Manchester City incorna di testa su azione di calcio d'angolo, il portiere si salva con l'aiuto del palo ma il francese resta lì e insacca col tap in. Nella ripresa i padroni di casa si rendono pericolosi con Barragan poi all'80' il Legans resta in dieci per il rosso ad Alberto e lì cala il sipario sul match.



La Real Sociedad viene raggiunta a tempo scaduto sul 2-2 dall'Eibar e perde due punti preziosi nella corsa al quarto posto. Nel derby basco i padroni di casa vanno avanti due volte, prima con Juanmi e poi con Vela, ma dopo il momentaneo 1-1 di Escalante è Pedro Leon a fissare il risultato sul 2-2 andando a segno al 93'. Colpo esterno del Betis che vince 2-1 a Malaga, riscatta il ko nel derby col Siviglia e ritrova un successo in Liga che mancava dall'8 gennaio: i biancoverdi ribaltano la gara nella ripresa coi gol di Martin e dell'ex romanista Sanabria.