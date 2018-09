Liga, il Valencia non va oltre lo 0-0 col Real Betis

15/09/2018

LA PARTITA

Il Real Betis ha in mano il pallino del gioco con Guardado e Canales che si cercano e trovano in verticale, saltando facilmente il pressing dei padroni di casa, che però hanno la prima occasione del match. Scambio Gameiro-Cheryshev e cross basso dell’esterno russo: l’attaccante francese si allunga in scivolata, ma López blocca sicuro. Un minuto più tardi la prima tegola per il Valencia in vista della Juve: Kondogbia si fa male in un contrasto mentre tenta un tiro dalla distanza ed è costretto a uscire sostituito da Wass.

Gli andalusi ripartono all’attacco e ottengono tre occasioni da gol in cinque minuti: la più importante è per Inui che scarta Doménech in uscita e calcia sporco a porta vuota, ma Piccini in scivolata salva tutto.



I Murciélagos non sono evidentemente in forma. L'unica costante è proprio il terzino italiano, uno dei migliori, che riesce a tenere a bada le scorribande offensive di Júnior Firpo, provando a rendersi pericoloso con un paio di cross per Gameiro. I due attaccanti di Marcelino sono generosi e provano a supplire ai tanti errori del centrocampo, soprattutto quelli di capitan Parejo che perde diversi palloni. Nel recupero del primo tempo Mandi, lasciato solo, impegna di testa Doménech sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dall’altra parte Ferrán Torres prova a finalizzare una buona azione dei padroni di casa iniziata con un dribbling a centrocampo dall’ex Atletico Madrid, ma López si fa trovare pronto.



Dopo l’intervallo il Valencia inizia ad assomigliare alla squadra dell’anno scorso: gioca in modo più convinto e controlla la partita, producendo un paio di occasioni. Prima la girata sul fondo di Ferrán Torres su cross di Piccini, ma soprattutto la traversa centrata da Parejo con un gran sinistro al volo in area. López non ci sarebbe arrivato, così come non arriva Gameiro di testa per il tap-in. Poi ancora un possesso palla sterile e il Valencia aumenta il potenziale offensivo con gli ingressi di Guedes e Batshuayi: 3 punte e un trequartista per Marcelino, che non toglie né Gameiro né Rodrigo. A quel punto la partita ha un copione chiaro: i padroni di casa attaccano per cercare il vantaggio, scoprendosi a centrocampo, e il Betis ci prova in contropiede. L'occasione più grande arriva al 79’ con Sergio León – subentrato a Inui – servito da Firpo dopo l’ennesima sortita offensiva: respinge in tuffo Doménech. Continua l’assedio del Valencia fino al 92', ma comunque produce poco e gli attaccanti vengono fermati senza problemi dalla difesa bética.



Marcelino dovrà scegliere come presentarsi all'Allianz Stadium e gli uomini su cui puntare: Guedes e Batshuayi hanno provato a cambiare la musica con la loro freschezza, ma non hanno creato molto. E la probabile assenza di Kondogbia potrebbe farsi sentire. Il reparto migliore sembra la difesa con Piccini e Gabriel Paulista tra i migliori in campo. Ma un conto è marcare Sanabria, un altro è tenere a bada il cannibale Cristiano Ronaldo.