Liga: il Siviglia rialza la testa: steso l'Espanyol

20 gennaio 2018

Dopo le prime gioie in Coppa del re, suona la sveglia anche in campionato per il Siviglia di Montella: in casa dell’Espanyol arriva una vittoria netta ma non senza qualche brivido. Solo la scarsa mira sotto porta dei padroni di casa ha impedito che la partita venisse riaperta a inizio ripresa, il Siviglia però alla fine può esultare riabbracciando una vittoria che nella Liga mancava dal 2-0 sul Deportivo datato 2 dicembre. Con i tre punti la squadra di Montella trova anche il quarto posto in coabitazione con il Real che ha, però, in questo momento due partite in meno. Nei primi minuti è la squadra di Sanchez Flores a condurre il gioco, ma l’unica occasione creata vede Moreno mandare al lato da posizione favorevole. L’Espanyol spreca mentre il Siviglia resta concentrato negli ultimi metri: al 15’ Correa prova un tiro dal cuore dell’area trovando pronto Diego Lopez, sulla ribattuta è lesto Vazquez a fiondarsi sul pallone depositando in porta per il più facile dei gol. Escudero e Banega vogliono chiudere subito la pratica ma con scarsa fortuna, la pressione del Siviglia però va avanti con l’Espanyol oramai in balia degli ospiti e il raddoppio è solo questione di tempo. Al 34’ Muriel serve Sarabia che salta il diretto marcatore e scarica all’incrocio dei pali battendo Diego Lopez per la seconda volta. Solo a inizio ripresa l’Espanyol prova a rientrare in partita, ma la mira non assiste gli attaccanti di Sanchez Flores: è clamoroso il gol che si divora Baptistao a breve distanza dalla linea di porta, poi Sergio Garcia strozza troppo il tiro su un diagonale che finisce sul fondo e Moreno si vede respingere la conclusione. Ci prova allora Sarabia a cercare il tris con un destro in corsa che termina centrale. Il Siviglia amministra con ordine fino all’azione personale di Muriel che, al 90’, converge dalla fascia fino a concludere dal centro dell’area di rigore per il gol del definitivo 0-3.