Liga: il Real Madrid vince e per una notte balza in vetta alla classifica

22/09/2018

REAL MADRID-ESPANYOL 1-0

Real Madrid ed Espanyol si affrontano al Santiago Bernabeu per la quinta giornata di Liga. I blancos, reduci dalla sfuriata in Champions contro la Roma, si schierano con il 4-3-3 con Lopetegui che fa un po’ di turnover lasciando fuori Marcelo, Kroos, Bale e Carvajal, esordio per Odriozola. Ferrer risponde con il 4-5-1 con Iglesias unica punta. La prima occasione della partita capita sul destro di Isco al 5’ con la sfera che finisce di un soffio a lato. Al 14’ buona azione dell’Espanyol che arriva al tiro con Piatti, il cui sinistro sfiora il palo. Il Real gioca meglio, ma la difesa ospite tiene botta. La formazione di Ferrer al 30’ ci riprova con il sinistro da fuori dell’ex Milan Vilà, palla che esce di molto sulla destra. Tre minuti più tardi è la squadra di casa a rendersi pericolosa con il colpo di testa di Casemiro che termina di poco fuori. Occasionissima per l’Espanyol al 36’ con la conclusione da ottima posizione di Pérez, ben parata da Courtois. Poi la palla finisce suoi piedi di Vilà che si addormenta e viene recuperato da Casemiro. Al 41’ il Real trova il gol del vantaggio con il sinistro a incrociare di Asensio. Rete convalidata dal Var perché si pensava a un presunto fuorigioco dello spagnolo. Il primo tempo si chiude con il colpo di testa di Nacho e con il parziale di 1-0 per il Real. Al rientro in campo subito blancos pericolosi con il tiro di Modric respinto molto bene da Diego Lopez. Passa qualche istante e Isco, quasi da fermo, prova il tiro a giro che per poco non termine in rete. Al 62’ ci riprova Asensio con il sinistro al volo, palla altissima. L’Espanyol risponde con il sinistro dal limite di Iglesias, ma il tiro è debole e centrale. Il centravanti ospite al 65’ recupera palla su Ramos, calcia ma il pallone si stampa sulla traversa. Al 73’ il centrale dei blancos si fa quasi perdonare con un colpo di testa preciso sulla spettacolare trivela di Isco, ma l’intervento di Diego Lopez è prodigioso. All’83’ altra azione prestigiosa del Real che arriva al tiro di Llorente, dopo il triangolo con Mariano, ma il suo destro è troppo debole e centrale. Il Real, dopo 3’ di recupero, può esultare: finisce 1-0 con l’Espanyol. Risultato che proietta gli uomini di Lopetegui in vetta alla classifica, a +1 sul Barcellona impegnato domani contro il Girona.



GETAFE-ATLETICO MADRID 0-2

L’Atletico Madrid fa visita al Getafe al Coliseum Alfonso Pérez per la quinta giornata di campionato con l’obiettivo dei tre punti, che gli permetterebbero di superare proprio gli avversari in classifica. Simeone si affida a Diego Costa, che nella Liga non segna da 993 minuti. Inizio gara piuttosto equilibrato con entrambe le squadre che non riescono a sfondare. Al 12’ ci prova il Getafe, con la punizione dell’ex Roma Antunes, ma la sfera termina alta. Capovolgimento di fronte e Griezmann ci prova dai 40 metri con un pallonetto che termina di poco a lato. Al 14’ arriva il vantaggio dell’Atletico: sinistro improvviso di Lemar, palla sulla traversa e poi dietro la schiena di David Soria che se la butta dentro. Il Getafe risponde con la sventola da fuori di Damian Suarez al 30’, deviata però dalla difesa ospite. Al 43’ ci riprova sempre su punizione Antunes: stavolta inquadra la porta, ma il tiro è centrale. Dopo 2’ di recupero si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per la squadra di Simeone. Il secondo tempo si apre con il tiro dal limite di Griezmann, palla altissima. Al 60’ l’Atletico raddoppia dopo un’azione a dir poco perfetta: contropiede micidiale, la palla tagliata di Koke pesca in area Lemar che fa fuori il portiere e va in gol. Passa un minuto e il Getafe crea una doppia occasione: prima il destro di Angel Rodriguez, parato da Oblak, poi il sinistro di Antunes che termina fuori di poco. Al 63’ entra Alejo per il Getafe, ma la sua partita dura solo 4’ perché il suo fallo su Saul viene punito con il rosso diretto. Al 76’ occasionissima per Diego Costa che ha la grande chance per interrompere il suo digiuno, ma da ottima posizione calcia addosso a David Soria. Nel finale ci prova due volte Griezmann, ma in entrambi i casi il portiere avversario è attento. Al triplice fischio è 2-0 per l'Atletico che sale a quota 8 in classifica al quarto posto.



RAYO VALLECANO-ALAVES 1-5

Ll’Alaves trova la terza vittoria consecutiva in Liga battendo 5-1 in trasferta, all’Estadio de Vallecas, il Rayo Vallecano nella quinta giornata di campionato e sale a quota 10 punti in classifica al terzo posto. La squadra di Fernández sblocca il risultato all’8’ con il sinistro di Ximo Navarro sull’assist di Jony. I locali, però, trovano la forza di reagire e alla mezz’ora pareggiano con il destro di Raul de Tomas. Nemmeno il tempo di esultare che l’Alaves raddoppia con il sinistro da fuori area di Ibai Gomez sul suggerimento di Jony, al secondo assist di giornata (34’). Un minuto più tardi il Rayo Vallecano perde Abdoulaye Ba per rosso diretto. Al rientro in campo il terzo gol ospite con il colpo di testa di Calleri sul cross di Guidetti (56’). Ibai Gomez trova la doppietta al 77’ e Burgui chiude la pratica al 95’ con un destro da fuori.



CELTA-VALLADOLID 3-3

Il Celta Vigo viene beffato al Balaídos nel finale dal Real Valladolid che strappa il 3-3 con Suarez al 94’. Gli uomini di Mohamed subito avanti al 5’ con il sinistro di Iago Aspas sull’assist di Maxi Gomez, che quattro minuti più tardi realizza il raddoppio (9’). Il Valladolid la riapre al 39’ con il colpo di testa di Plano. Tris del Celta al 54’ con Iago Aspas ancora in gol. Il Valladolid non si arrende e al 65’ accorcia nuovamente con Unal. Nel finale traversa di Michel per gli ospiti che poi pareggiano con Suarez.



EIBAR-LEGANES 1-0

Balzo in avanti dell’Eibar che all’Ipurua batte 1-0 il Leganes, sempre più ultimo, e tocca quota 7. A decidere la partita il colpo di testa da centro area di Kike Garcia al 52’.