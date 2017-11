Liga: il Real Madrid travolge il Las Palmas ed è al terzo posto

5 novembre 2017

La vittoria del Barcellona contro il Siviglia nell’anticipo dell’undicesima giornata di Liga obbliga il Real Madrid di Zinedine Zidane a conquistare i 3 punti al Santiago Bernabeu contro il Las Palmas per non rischiare di restare troppo attardato in classifica. I Merengues partono subito forte ma non riescono a pungere in attacco con un Cristiano Ronaldo stranamente evanescente. Gli ospiti, che si affidano alle geometrie di Alberto Aquilani a centrocampo, si chiudono in difesa, cercando di colpire in contropiede ma Vitolo e Calleri non riescono mai ad impensierire Kiko Casilla. Al 42' il Real la sblocca con la rete di Casemiro: corner di Asensio e stacco vincente, di testa, del brasiliano. 1-0 Real Madrid all’intervallo!



Al rientro in campo sono sempre i Blancos a fare la partita. Il Las Palmas si chiude tutto nella propria metà campo e il Real sfrutta la qualità del proprio fraseggio per trovare il varco giusto. Al 55' Asensio raddoppia: punizione di Kroos, deviazione di testa di un difensore e, dal limite, grandissima conclusione al volo dello spagnolo. In campo c'è una sola squadra e al 73' il Real chiude i conti la rete del 3-0 siglata da Isco: Cristiano Ronaldo regala un cioccolatino al compagno, che infila da due passi a porta vuota. Grazie a questa vittoria il Real sale a quota 23 in classifica, insieme con l'Atletico Madrid, a -4 dal Valencia e a -8 dal Barcellona capolista. Nelle altre partite di giornata, il Villarreal piega 2-0 il Malaga e supera il Siviglia in classifica, portandosi al quinto posto. Il protagonista assoluto del match è Nicola Sansone, la cui doppietta nella ripresa regala i 3 punti al Sottomarino giallo.



Vittoria casalinga anche per la Real Sociedad, che piega l'Eibar 3-1, portandosi a 17 in classifica, insieme con Betis Siviglia e Leganes. Stesso risultato anche tra Celta Vigo ed Athletic Bilbao. Succede tutto nei primi 40 minuti: padroni di casa avanti con Gomez e con la doppietta di Aspas, baschi che accorciano con Raul Garcia al 38' senza però completare la rimonta. Vittoria esterna, infine, per il Girona, che passa 1-2 sul campo del Levante. Garcia e Stuani portano la squadra di Machin sullo 0-2, inutile la rete di Unal in pieno recupero per i valenciani.