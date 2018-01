Liga, il Real Madrid si rialza: poker al Valencia

27 gennaio 2018

Il Real Madrid, nel bel mezzo d'una crisi d'inverno, arriva al Mestalla dopo la cocente eliminazione dalla Coppa del Re giunta per mano del Leganes. Blancos a caccia di una vittoria in casa del Valencia, per accorciare le distanze proprio dalla squadra di Marcelino, attualmente terza in classifica e prima del fischio d'inizio distante cinque punti dal Real quarto.



Si comincia e gli ospiti ci provano subito, al 6' con Bale che approfitta di uno scontro aereo tra Neto e Garay, ma il gallese dal limite va con l'esterno e l'ex portiere della Juventus recupera la posizione e sventa il pericolo. Al 10' la risposta di Rodrigo, ex canterano madridista e oggi preferito a Zaza (in panchina), che dai venti metri calcia con il sinistro, ma il tentativo si spegne alle stelle. Al 14' contropiede del Real Madrid con Cristiano Ronaldo che aziona il turbo, palla a Marcelo che serve Benzema, ancora per l'inserimento del portoghese che viene steso da Montoya e per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto ci va proprio Ronaldo che apre il piattone per spiazzare Neto, sbloccando il match. Al 25' il Valencia ci prova con una bella conclusione mancina ad incrociare di Kondogbia, ma Keylor Navas si allunga e sventa il pericolo. Poco prima della pausa altra ingenuità di Montoya, che stavolta affossa Benzema in area e l'arbitro indica di nuovo il dischetto del rigore. Dagli undici metri ancora Cristiano Ronaldo che stavolta chiude il destro, Neto intuisce ma non arriva e la rete si gonfia per il raddoppio della squadra di Zidane. Poco prima della pausa il Valencia ci prova con un tentativo di Guedes, ma il suo sinistro dal limite finisce lontano dal secondo palo.



Nella ripresa il Valencia prova ad iniziare spingendo, ma è il Real ad essere molto pericoloso con Benzema e compattarsi bene in difesa per rendere non pungenti le iniziative dei padroni di casa. Al 58' ecco che il Valencia accorcia le distanze: calcio d'angolo di Parejo che trova l'inserimento sul primo palo di Santi Mina, zuccata sul secondo palo e Mestalla in festa. La partita si riapre e al 66' solo un miracolo di Keylor Navas evita il pareggio del Valencia: tiro dal limite di Parejo e piedone prodigioso del portiere costaricano. Il Real Madrid sbanda clamorosamente e la squadra di Marcelino spinge d'assedio ma la reazione del Real al 68' è quasi decisiva: inserimento di Bale sulla destra, palla al centro per Ronaldo che col destro indirizza verso la porta ma è da felino l'intervento di Neto a negare il terzo gol dei Blancos. L'azione scuote gli ospiti che iniziano un po' a respirare, tenendo meglio palla nella metà campo del Valencia. Al 75' entra in campo Simone Zaza per Rodrigo.



Al 79' punizione da brividi di Cristiano Ronaldo che finisce di poco alta, un'altra occasione per il portoghese al minuto 82 ma la sua conclusione con il destro da centro area finisce alta. Due minuti dopo ecco il terzo gol del Real Madrid: Marcelo va via sulla sinistra e, dopo due combinazioni splendide con Asensio, calcia forte con il sinistro sul primo palo battendo ancora Neto per il 3-1. Al minuto 89' arriva anche il poker: azione meravigliosa con tanto di assist di tacco di Kovacic che aziona Kroos, destro dal limite sul primo palo con il piatto e quarto gol del Real Madrid. Al triplice fischio grande festa per i Blancos: il terzo posto del Valencia è lontano solo due punti con la squadra di Zidane che ha anche una partita da recuperare.