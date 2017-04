Liga: il Real chiama, l'Atletico risponde

8 aprile 2017

La striscia vincente di Real e Atletico Madrid si ferma allo stadio Bernabeu nel derby, concluso in parità, 1-1. La squadra di Zidane fa la partita fin dall'inizio e si rende pericolosa al 15' con un bel destro di Ronaldo respinto da Oblak; al 29' il portiere ospite è ancora protagonista quando alza in angolo un tiro di Benzema; al 31' l'occasione migliore, con CR7 che supera Oblak ma sulla linea c'è il salvataggio di Savic. Prima dell'intervallo, al 38', è Griezmann a impegnare Navas con un diagonale di sinistro da fuori che il portiere devia in angolo.



La ripresa si apre col Real Madrid in attacco e al 52' arriva il meritato vantaggio con Pepe, che si inserisce in area e incorna il pallone messo al centro da Kroos. La reazione dell'Atletico non si fa attendere e al 59' Navas si supera e dice di no a Torres. Nel finale però l'1-1 della squadra di Simeone arriva col solito Griezmann: verticalizzazione di Correa, il francese sorprende i due centrali e realizza col sinistro a fil di palo. Il derby si chiude in parità, 1-1: un punto a testa per Real, che sale a 72, e Atletico, terzo a 62 punti.