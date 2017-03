Liga: il Real chiama, il Barcellona risponde

4 marzo 2017

Dopo il deludente 3-3 interno col Las Palmas che ha fatto perdere la testa della classifica, il Real Madrid si rialza sul campo del lanciatissimo Eibar. Senza Morata, l'infortunato Ronaldo e lo squalificato Bale, è Karim Benzema a trascinare i blancos: al 14' sblocca il risultato insaccando col sinistro dopo una respinta corta del portiere, al 25' ci mette la zampata sulla punizione di Rodriguez, poi al 29' è lui a firmare l'assist per il tocco mancino in area piccola dello stesso James. In avvio di ripresa c'è gioia anche per Marco Asensio che al 60' fa 4-0 al termine di letale ripartenza. L'unica gioia per l'Eibar è di Pena che realizza il gol del definitivo 1-4.



L'annuncio dell'addio a fine stagione di Luis Enrique non sembra aver turbato più di tanto il Barcellona che al Camp Nou liquida con netto 5-0 il Celta Vigo, piombato al decimo posto in classifica, centra la sesta vittoria di fila e mantiene la vetta a +1 sul Real Madrid. La gara esplode intorno al 20' quando Suarez colpisce il palo e Neymar fallisce da buona posizione. Per vedere il vantaggio blaugrana bisogna attendere il 24' e lo firma Messi che prende palla sulla trequarti, punta l'area, si porta la sfera sul sinistro e realizza a fil di palo. Al 40' il 2-0 è di Neymar che, servito in area da Messi, scavalca il portiere con un delizioso pallonetto. Nella ripresa il Barcellona dilaga nel giro di 7 minuti: il tris è di Rakitic al 57', al 61' c'è gioia anche per il centrale Umtiti che devia a porta vuota il centro basso di Messi, poi al 64' è la 'Pulce' a siglare il 5-0 e la doppietta personale con interno sinistro dal cuore dell'area.



Vittoria anche per il Villarreal che supera 2-0 l'Espanyol e difende il sesto posto che vale l'Europa League visto che è a +6 sull'Eibar. Prima dell'intervallo sblocca il match Roberto Soriano, poi all'80' il raddoppio arriva da uno sfortunato autogol di Diego Lopez, ex portiere del Milan.