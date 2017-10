Liga: il Girona stende il Real Madrid La squadra di Zidane passa nel primo tempo con Isco e poi si fa rimontare nella ripresa: Barcellona a +8

29 ottobre 2017

Clamoroso all'Estadio Municipal de Montilivi: il Girona batte il Real Madrid 2-1. La squadra di Zidane si porta in vantaggio al 12' con il tap in di Isco, salvo poi crollare nella ripresa. Prima Stuani e poi Portu, in 4 minuti, affossano i merengues, che incassano la seconda sconfitta stagionale in 10 partite di campionato. Ora Cristiano Ronaldo e compagni si trovano a dover rincorrere Barcellona e Valencia, rispettivamente a +8 e +4 in classifica.

Dopo quattro vittorie consecutive, il Real Madrid di Zidane va a caccia della 'manita' per non perdere troppo terreno nei confronti del Barcellona capolista e dalla sorpresa Valencia. I Blancos si presentano all'Estadio Municipal de Montilivi contro il Girona senza Keylor Navas, Carvajal e Bale, ma possono contare su Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco. Ed è proprio lo spagnolo a sbloccare il match dopo 12 minuti e dopo che i padroni di casa avevano colpito il palo con Maffeo un minuto prima. CR7 lascia partire una conclusione a mezza altezza che viene respinta da Bounou e sul tap-in Isco si fa trovare pronto. 1-0 Real! La squadra di Zidane è padrona del campo ma scopre il fianco alle ripartenze fulminee dei padroni di casa, sfortunatissimi al 35' quando è ancora il palo a negare la gioia del pareggio alla squadra di Pablo Machin.



Alla ripresa delle ostilità, la musica cambia completamente per il Real Madrid. Il Girona, infatti, raddrizza la mira e trova il gol del pareggio al 54' con la rete di Stuani. Portu arriva al limite dell'area di rigore, appoggia per l'uruguaiano che salta Nacho e batte Kiko Casilla: 1-1 all'Estadio Municipal de Montilivi. Ronaldo e compagni sono sotto choc e al 58' il Girona trova addirittura il gol dell'incredibile vantaggio con Portu, vero e proprio mattatore del match. Il numero 9 è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla conclusione di controbalzo di Maffeo e a infilare il portiere di tacco. Zidane per provare a dare la scossa getta nella mischia Lucas Vazquez e Marco Asensio ma il forcing finale non premia i Merengues, che incassano la seconda sconfitta in campionato. Ora si complica la situazione di classifica del Real che è costretto ad inseguire Barcellona e Valencia, avanti rispettivamente a di 8 e 4 punti.

LE ALTRE PARTITE DI GIORNATA Nelle altre partite di giornata, sfida emozionante allo stadio Ipurua: finisce 2-2 tra Eibar e Levante. Parte bene la squadra di casa, ma è il Levante a passare in vantaggio alla prima occasione: Morales conclude in rete un’ottima incursione di Ivi Lopez. Sotto shock la squadra di Mendilibar subisce il raddoppio: ancora Morales mette in mezzo, tap-in vincente di Bardhi. Un secondo tempo di cuore da parte dei baschi che riaprono la partita con una magistrale punizione di Arbilla. Gli uomini di Muniz subiscono il pareggio al 75' minuto: su una ribattuta, Charles pareggia i conti per il 2-2 finale.



Nel posticipo, infine, il Malaga, ultimo in classifica, ospita il Celta Vigo. Primo tempo nelle mani della squadra di Gonzalez, che passa in vantaggio al 46' minuto: Paul Baysse colpisce la traversa con una semi-rovesciata, sulla ribattuta Adrian mette dentro per l'1-0. Il Celta pareggia i conti con un ottimo colpo di testa di Aspas. Nemmeno il tempo di esultare che il Malaga passa di nuovo in vantaggio su rigore: il capitano Recio si prende la responsabilità, palla a sinistra, Blanco dall’altra. Il Malaga porta a casa la prima vittoria in campionato e torna al successo dopo sei mesi.

